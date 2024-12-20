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給張忠謀的信 108課綱 恐讓護國神山找嘸人才

邱韻如、劉源俊、吳武典、周祝瑛（台北市）

張董事長您好，拜讀《張忠謀自傳全集》令人備感欽佩，只是您這些年來宵衣旰食打拼出來的台積電王國，恐怕在台灣教改的108課綱下，很快便會找不到合格的台灣理工人才了！

根據聯合國公布2025年為「國際量子科技年」報告，在AI與量子電腦沸沸揚揚的今日，台灣作為半導體發展強國，相關產業人士疾呼提醒理工人才面臨斷層，並呼籲培育相關人才的迫切性！然而檢視台灣教改30年來，尤其是目前推動的中小學108課綱中的高中物理科時數及教學現狀，早已與正蓬勃的半導體及量子需求背道而馳！

在當前108課程改革下，自然學科學分大幅驟降。除挪出4個學分當作探究與實作外，物理的高二高三加深加廣課程，被拆成5門課於4學期內授完，化學亦然。如此分配設計，讓學生學習碎片化，能力大幅下降。加上寒假上場的大學入學學測，打亂了高3整體理科的學習步調。在推甄入學比例逐漸提高後，高3下學生已無心學習理科的加深加廣課程。國文英文不列入分科測驗後，學生更無心上課。108課綱不只造成台灣高中理科學科程度大幅下滑，連學生的學習態度都變得更為鬆散。結果這些問題只好讓大一的理科教授們概括承受。

高中理科教學與大學基礎課程之間休戚與共。108課綱不但讓國中基測和高中學測繼續以選擇題考試題型為主，導致中學生竟日只會在題海中求生存，培養出一群群只會選擇ABCD考題，卻缺乏文字表達及運算推理能力的青少年，讓任教相關科目的大學教師發現學生的基本概念不清，理科知識與技能嚴重落後，且情況愈演愈烈，大家都在問：高中教學到底出了什麼問題？

108課綱自然科新增「探究與實作」，強調所謂的「素養」導向，但自然科時數大幅刪減與零碎化。理工學生的基本程度積弱難振的情形，恐怕將會影響台灣的高科技產業人才供給面。尤其根據教育部的統計，大一學生不但人數大幅減少，連選擇理工科系的比例也逐年下滑。由此可見，目前的108課綱如果不趕緊喊卡、不立即全面修正，未來台灣科技產業所需的理工科人才，很快會面臨人才不足與能力不夠的窘境！不用美國對於台灣護國神山的遷廠欺壓與脅迫，台灣理工人才恐將無法再撐起新一代的科技需求！

張董事長，您不擔心嗎？

（本文取自12月21日聯合報民意論壇，作者為教改論壇教授）

台積電 張忠謀 教育部

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