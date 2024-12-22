川普2.0手段更霸道 衝擊更深遠

川普 尚未宣誓就職，但是已可看出這一次他當總統，手段將會比上一任更霸道，對美國甚至世界的衝擊，也將會更深遠。

八年前他上任時，除了幾名近親和極端保守派的「死黨」外，只能靠共和黨 方替他物色內閣閣員和白宮助理。其實這些黨方的人馬中也有不少是忠心愛國，有作有為的上選之士（例如他的第一任國務卿和第二任幕僚長）。但是因為他在行事為人上的欠缺，這些人逆耳忠言，使他不能為所欲為，結果往往不歡而散。也就是因為如此，他的第一任做得很窩囊，尤其是處理新冠狀病毒時，笑話連篇，不能連任自是意料中事。

他這次捲土重來，靠著三寸不爛之舌，贏得更多選票。有了這些「民意」為後盾，他不但能擊敗與他競爭的黨內外對手，而且更能用之來恐嚇本黨的國會議員，如不投票通過他的法案或批准他提名的官員，兩年後他將會報復，使他們在期中選舉 時落馬。

同時他更揚言（並已開始提告）將對所有反對他的人和媒體，包括那些提告他的檢察官和病毒專家佛奇等等，一一報復；甚至還要對退休的參謀總長軍法從事。

此舉不但嚇得黨內上下就範，就連許多社會賢達及商場大亨，為了保護個人資產和公司前途都紛紛來朝。最明顯的是特斯拉創辦人馬斯克，看見川普選情大好，馬上來拍馬，黏在他左右。原來他的太空探索是聯邦政府的承包商；而他公司出品的電動車頻頻出事，多人死傷，遭聯邦交通部調查，亟需川普當政後替他解除這個危機。其他如華盛頓郵報和洛杉磯時報的兩名億萬富豪老闆和許多華爾街巨商都成了他的囊中物。

現在川普的「朋友」多到連他自己也在奇怪地說：「為什麼我上一任時人人都要和我作對；現在人人都要做我的朋友？」看來這一回他的左右和政府高層都會是完全忠於他個人的應聲蟲。這些人如何能驅使基層聯邦公僕就範或索性解僱他們，有待觀察。

川普目前提名的閣員，許多人有很嚴重問題，將受審核；例如國防部長、衛生暨公共服務部長、國家情報總監等等，都是在履歷、操守或觀點上不但會遭受民主黨參議員的反對，就是連共和黨中也有相當保留態度，而這些共和黨人就成了川普恐嚇的對象；能不能通過，尚是未知數。

至於施政，按照「2025計畫」，大部分都是裁減政府、放鬆管制的黨綱，以便商人們可以毫無攔阻地賺錢。殊不知現在這個世代與舊日完全不同；能源、生態和氣候變遷等等都是不可忽略的要素，許多國際間的問題也更為複雜。美國開國兩百多年來所建立的體系，是自有其需要和原委的。雖說有些繁文縟節，矯枉過正，但也應擇善而從；如果全部棄之，這個社會將會回到從前狂野西部(wild wild west)，狗吃狗的情況。如此下去到2029年美國將會變成如何樣子，簡直不敢想像。