雙城論壇 創兩岸溝通契機

2024年台北上海雙城論壇 ，雖然一如往常在各有立場的眾聲喧譁下舉辦，但仍平順落幕。上海副市長華源致詞時宣布上海將恢復陸客團赴台旅遊後，台灣旅行業者多表示正面看待。政府相關單位回應「歡迎陸客來台觀光 立場不變」，但又表示必須遵循對等原則推動、並依實際狀況進行檢討；換言之，誠如學者分析，在大陸仍有軍機繞台、「懲獨22條」仍未取消之前，台灣要恢復開放陸客來台，短期內恐怕並不容易。

由於近年來兩岸敵意螺旋的不斷上升，台灣部分民眾認為應減少與大陸交流，以致聚焦城市治理、政治性相對不高的雙城論壇，都引發了許多政治攻防。

然而，台灣多數民眾對上海並不陌生，無論是旅遊或經商，上海幾乎是台灣民眾赴陸的首站。且稍有了解的人都知道，自2010年以來台北上海雙城論壇，乃至大陸各級城市官員來台參訪，陸方大多對台灣城市的治理成效表示肯定，亦學習了不少台灣的城市治理方式，包括環保、衛生醫療、文化體育、電子票證等；甚至大陸一些城市區公所的便民服務、旅遊景點規畫，甚或垃圾分類，也都是在來台考察後將經驗帶回大陸。

也就是說，由於台灣民意機關的監督及媒體的針砭，再加上城市相對較小，台灣的城市治理較大陸為高效，對大陸形成一定的垂範效應。兩岸交流過程中，台灣對大陸的影響往往相對較大，因此多年來城市治理已經成為大陸來台的考察重點。

因此，類似雙城論壇這種城市交流，從更高的戰略層次來看，事實上仍是有助於台灣的安全保障。回顧歷史，台灣對大陸曾祭出「不接觸、不談判、不妥協」的「三不」政策；對任何來自大陸、接觸大陸的人事物採取堅壁清野的態度。然而，今日的時空環境已大為不同，大陸已成為影響全球的大國，其任何舉措都牽動全球政經情勢；一水之隔的台灣，不但很難無視大陸，輕言要與大陸斷絕往來，更是不切實際的想像。

英國劍橋大學教授Christopher Clark曾研究歐洲為何在1914年邁向戰爭之路，他除了指出狂熱民族主義者帶來的毀滅式連鎖效應，亦認為當時歐洲諸強的領導人由於看不清事實，高估自己、錯估形勢，以致在集體夢遊中走向悲劇性的戰爭。

因此，在兩岸和平是台灣絕大多數民眾願望的前提下，面對大陸，台灣需要的是更大的智慧，同時亦需要更多的耐心；即便兩岸有再多歧異，只有透過交流才能對話，也只有對話才能尋求可能的相處之道。否則，兩岸將如一戰時各國的集體夢遊，由激烈對抗莫名地走向戰爭。

在兩岸關係持續低盪的此刻，雙城論壇能順利舉辦，顯見兩岸當局仍企盼對話甚至合作的可能。在川普 明年上任、美中即將進入新一輪博弈的此刻，比大陸更親近美國、比美國更認識大陸的台灣，最大的利益究竟是應發揮主動能動性，成為太平洋美中大兩岸的槓桿？抑或因兩岸對抗失卻話語權，成為大國角力的籌碼？答案顯然不言可喻。

（本文取自12月18日聯合報民意論壇，作者為工業總會大陸處處長、大學兼任助理教授）