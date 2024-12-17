最強戰車大而不當 台需輕型戰車

台灣向美國採購的108輛M1A2T戰車，首批38輛15日運抵台北港。這項每輛價格1700萬美元、總金額高達18.7億美元以上的美台軍售案，如從該款戰車對台之適用性、日韓戰車與潛在敵對國家之戰車發展而論，實在是一項大而不當、貴而不實的荒謬軍購，更呈現出台灣政客不惜犧牲台灣人民血汗錢，而只為討好華府 ，以求得猶如「空中閣樓」般的美國支持與保護的悲哀。

首先，就M1A2T戰車對台之適用性而言，M1A2是美國在M1A1戰車的基礎上，於1988年發展的新產品。1992年，M1A2戰車進入量產階段，而在2004年即已停產。美國出售給台灣的M1A2戰車，至少是服役20年以上的舊武器。不只如此，該款戰車的重量達到65噸，而附加爆炸性反應裝甲之重量更高達72噸以上。如此之重的戰車，不只非常不適合台灣之高山遠多於平地、河川滿布的崎嶇地形，且所有的縣道橋梁都無法承受，更何況瀕臨海岸線之鄉道小橋。在決定出售M1A2戰車之前，美國就曾派遣專於戰車作戰之軍官前來台灣考察，這些美軍專員均建議基於地形因素之局限，M1A2相當不適合台灣防衛作戰之用，然卻不為華府與台北當局所採納。

其次，相較於美國，日本 地形與台灣更為接近，然長期以來，日本戰車都以輕巧聞名於世。冷戰時期之74式戰車重量38噸，後冷戰初期之90式戰車50噸；然後者相較90年代歐陸先進工業國家的戰車都更輕6噸以上，且比美國的M1A2戰車更輕15噸。即使如此，日本陸上自衛隊還不滿意，為因應該國崎嶇地形之需求，日本防衛廳遂交付三菱重工開發一款重量比90式更輕的戰車，並在2010年推出重量只有40噸之10式戰車。基於採用日本研究20多年之新型複合裝甲，重量只有90式戰車80％的10式戰車，在高山多於平地的崎嶇地形值勤，不只作戰性能絲毫不遜於M1A2戰車且更勝之。

最後，就潛在敵對國家之戰車發展而言，中國軍方深刻了解重型戰車只適合於平原與沙漠地形作戰，卻不宜於丘陵地、山地、溝渠與水網密布之區域作戰；然中國地形複雜，南方水網密布，邊界多有高山地區，而台灣亦有2/3是山地，且平原地區又是河川與溝渠的縱橫，因此解放軍 無論如何都必須開發出一款適合於丘陵地、山地與河川溝渠密布地形作戰之輕型戰車，於是重量33噸之15式輕型戰車因應而生。然為適應不同地形之需要，還有配備883匹馬力柴油發動機、部署於平原和丘陵地15式輕型戰車，以及採用1000匹馬力柴油發動機、適於高原作戰的15式輕型戰車，而前者才真正是未來對台作戰的戰車。

事實上，美國早已認識到M1系列重型戰車的問題，故於2017年就已提出陸軍「機動防護火力」之40噸級M10輕型戰車，並預計在2025年底服役，而這才真是台灣之所需。美國不出售最新與最符合台灣地形需求之M10輕型戰車，卻將服役20年以上之二手戰車高價出售給台灣，顯示華府並非以護衛台灣軍事安全為首要考量，將台灣當作武器汰舊換新之最佳圖利場才是其本意。不幸的是，川普上台後，這種事只會更多與更荒謬，而不會更少與更好。

（本文取自12月18日聯合報民意論壇，作者為國際軍務雜誌社社長）