誇大言論傷台國防部公信力

中共 民航部門日前突然發布飛航通告，在東南沿海開設七處「空域保留區」，台灣國防部 為應處相關情勢，也通令國軍完成各級應變中心的開設，至12日晚間通令解除。

然而，由於不具名國安官員近期對共軍 行動的解讀過於誇大，遭美方先後透過匿名與正式發言的方式「校正」後，不僅引起外界對台灣國安單位的公信力產生質疑，也使部分台人懷疑國軍究竟有無必要開設應變中心？會不會是配合國安官員訊息操作的政治舉動？

雖然目前無法了解台國軍開設應變中心的決策過程，但國軍的行動有一定的合理性。

因為，這七個「空域保留區」雖不是演習區、更非實彈射擊區，但確實代表共軍有可能在這段時間，密集派遣軍機出海，中共民航單位才透過公告提醒民航機注意。通告發布後，中共也的確連續兩天派遣25架次與15架次之各型軍機組成的「體系化打擊機群」，穿越浙江與廣東沿海的「空域保留區」，進入東海與巴士海峽進行海上長距離飛行訓練。

雖然，中共派軍機穿越「空域保留區」的數量並不特別多，但台灣國軍無法排除中共在短時間內，密集派大量軍機經由保留區出海演訓的可能，何況其中一個保留區是在海峽中線以西、離台灣陸地較近空域。在前述風險無法完全排除前，國軍成立各級應變中心，絕不能算反應過度；國防部應變中心的成立，也有助於強化一旦雙方短兵相接過程時的管控，以防止擦槍走火。

國防部的決定有其合理性，只可惜在國防部記者會中，或許是為了能盡量「貼近」國安官員過於誇大的訊息，只好在專業性上自我打折，導致台灣國防部公信力一併受傷憾事。

（本文取自12月14日聯合報民意論壇，作者為淡江大學整合戰略與科技中心研究員）