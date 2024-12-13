川設鴻門宴？習去否兩難

川普 在尚未正式就職前便對外界投下震撼彈：邀請中國國家主席習近平 出席其就職典禮。對美國而言，歷史上從未有外國領導人親自參加總統權力交接儀式先例；對中國而言，習近平若真踏入華盛頓、坐在國會山莊外等待新任美國總統就職誓詞，場面將極為不尋常。這場「鴻門宴」的政治寓意鮮明：若不去，可能被美國與國際視為軟弱、錯失美中互動新契機；若前往，風險重重，一旦川普臨場發難、或典禮過程出現難以掌控的外交戲碼，恐使中國陷入進退失據的難堪局面。

川普此舉看似出其不意，卻符合他的行事邏輯。回顧他過去作風，川普經常以「生意人」的思維處理國際關係。他不諱言喜歡冒點小風險，將外交談判視為爭取利益的籌碼布局。從他早先威脅對中國貨品加徵關稅 、再到這次史無前例的邀請行動，都透露出他善於以象徵性動作製造壓力，並藉此獲取更有利的談判空間。無論是對手還是盟友，川普的策略常是先用高壓威脅，再拋出看似友善的緩解方案，讓對方不敢掉以輕心。這種手法不只是外交戲碼，更可能是未來四年美中互動的彩排。

問題在於習近平該如何應對？不出席，勢必讓外界臆測北京心虛。中國若因擔憂陷入陷阱而拒絕，難免遭到貶抑，甚至坐實外人眼中北京不敢面對川普的印象。但若決定前往，現場變數極大；典禮上不僅有鷹派國會議員的目光緊盯，還得防範川普隨時可能拋出挑釁性言論。過去以保護元首尊嚴著稱的中國恐難容忍最高領袖陷入不受控場面，畢竟一旦美方事後翻臉、加徵關稅、或在台灣議題祭出強硬手段，中國將難以對內交代為何領導人親赴就職典禮卻未能換來更穩定承諾？

就此來看，川普的邀請更像是高風險的鴻門宴，習近平去或不去都是兩難。中方若傾向婉拒，須透過外交辭令巧妙化解；若考慮赴約，則必須嚴密規畫，確保典禮不出意料之外的插曲。

對台灣而言，川普重返白宮可能代表整個華府調整對北京政策方向。儘管川普身邊多為對中強硬派，但他的生意人思維隨時可能出現「合中」伏筆。長期以來，台灣將美國視為安全依靠與經貿利基所在，但川普的商業談判手法使一切都充滿不確定性。川普或許不再採取拜登政府強調的「價值同盟」對抗中國模式，改以談判為美國爭取更大利益。若美中關係出現微妙轉圜，則在美中對抗下受惠的台灣產業恐會失去優勢；若川普導致美中矛盾更形複雜，台灣更得謹慎防備經貿因地緣政治波動而大幅震盪。

川普的大膽邀請，究竟是短暫外交戲碼，還是拉攏北京的長期策略開端？習近平選擇赴約或拒絕，都將釋出關鍵訊號。台灣身處美中博奕賽局，惟有預作準備、審慎觀察、靈活應對，方能在變局中穩健發展。

（本文取自12月14日聯合報民意論壇，作者為中華經濟研究院輔佐研究員）