就職邀習近平 川普先禮後兵

川普 近日指出，將邀請中國國家主席習近平 參加明年舉辦的美國總統就職典禮。然而，自1874年以來，還沒有任何外國國家元首曾經參加美國總統的交接儀式，因為典禮通常由外國大使和外交官出席。

川普此神來一筆，充分顯示其人格特質中最主要的面向，就是「交易型人格」。川普一直將自己視為一個偉大的商人與交易家。在政策制定與執行上，川普重視個人關係。他認為藉由領導人間的關係與商業交流，可以擴散到政治層面。所以他第一任期時，不斷運用與金正恩、普亭與習近平之個人關係，進行所謂的外交斡旋。此次川普邀請習近平參加明年就職大典的邏輯，相當符合他的人格特質。

川普人格特質使其行為「極端難以預測」，對旁人與幕僚經常是出其不意。而且他的決策型態較趨向「團體決策思考」，必須以他為中心。川普希望凡事都聽命於他，因此對於幕僚的建議，他不一定全盤接納。他希望幕僚只要聽命行事，不需要太多意見。川普作為一個強勢的決策者，因為他不能容忍不同意見，所以挑選的閣員不管在背景與特質較為一致。從他第二任期前所任命的「佛州幫」閣員，可略見端倪。如此一來，邀請習近平參加就職典禮的想法，絕對出自於川普個人意識形態下的作為。

川普在上周的美國國家廣播公司（NBC）節目表示，若中國在其任內武力入侵台灣，他強調將永遠不會表態是否出兵協防台灣，因為他得進行談判。川普也說，他和中國國家主席習近平的關係很好，希望北京不要武力犯台。由此可見，恢復與習近平良好關係，也是為何邀請他參加就職典禮的主要原因之一。

然而，我們切勿認為美中雙方將鳴金休兵。相反地，這是大國競爭的「先禮後兵」。首先，川普對中政策目前仍著重在商業利益。在川普第一任內，雙方就美中貿易逆差與智慧財產權方面進行不下13輪的談判。主因是美國對中國貿易赤字前所未有的規模，導致華盛頓指控北京透過操縱人民幣匯率 以取得不公平的優勢。美方不只一次透過外交辭令對北京施壓，希望中國調整匯率政策，但這努力仍然有限。此外，北京透過購買美國發行龐大的債券，藉以掌握美國經濟命脈。因此，川普在過去幾年的談判中，無非是希望藉由調整對中國貨品的關稅來降低貿易赤字，並逼迫北京在貿易上選擇較為接近美國經濟利益的方案。

川普也不斷重申，他上台將對中國產品課徵60%的關稅。川普重視現實主義，他認為對中貿易還是以「美國優先」為主要精神，並且透過雙邊談判，縮小對美貿易逆差。並且不會訴諸雙贏，而是美國獨贏。這類型的政策走向，只注重相對立得而非絕對利得，與國際關係理論中現實主義的論述不謀而合。未來美中在貿易政策方面，必將面臨川普的經濟霸權主義。

邀請習近平參加就職典禮，是川普給習近平的「先禮」。至於北京要不要收下這份大禮，端看習如何運用大國智慧，來面對往後排山倒海的「後兵」了。

（本文取自12月13日聯合報民意論壇，作者為政大外交系教授）