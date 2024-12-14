千億財赤 千萬人口 局長炒魷

香港 錄得去年有1000億財赤，庫房入不敷出，財爺苦無良策止損。回歸前，港英留下豐厚過萬億財富儲備，今只剩下7000億。現在香港經濟不前，外資抽離，經濟衰退，地產已成泡沫，中產大批棄港他遷。近來年年財赤，財爺陳茂波遊走中東、東亞和拉美，希望為港廣開財路，但未有即時改善。現今庫房只剩下5000億，基本法訂下量入為出理財原則，變為空談。

香港回歸25年，投資 策略要配合國家的發展，忽略香港本身利益，如興建港珠澳大橋、香港西鐵和機場第三跑道都是白大象工程，投資龐大但香港得益不多。

2019年起香港政經環境急速變化，好好的一個世界金融物流中心變成大灣區 的一個普通城市。短短五年間，香港完成了由蓬勃到落後的蛻變，如今謝幕於自由民主世界，令人痛心。

特首李家超沒有檢討香港落後掉隊的根本原因，卻提出要香港人口增加四分之一達到1000萬的口號。特首沒有想到香港缺乏土地資源，財政困難又無解決良方，如果真的再加多250萬人，如何解決他們住屋、交通、醫療和教育等民生問題？

特首近日炒了旅遊文體和交通運輸物流兩位局長，但不稱職的問責局長豈止此兩位。財爺陳茂波十年任上，年年財赤，依然老神在在官位不受動搖。另外各問責局官員數量大增，政府開支水漲船高，在此困難重重關頭，理應減薪和精簡政府架構，處理問責官員中的庸官，才能官民共濟渡過危機。