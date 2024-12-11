尹錫悅下台日倒數 賴應引以為戒

南韓 總統尹錫悅 鞠躬道歉後再次進入神隱前，宣布將自己未來的「政治日程」交由執政黨國民力量黨全權處理後，經過國民力量黨閉門熱烈討論5個多小時，決定尹錫悅於明年2至3月間辭去總統職位，接著4月或5月舉行大選。

對於執政黨的這項安排，至今處於「家裡蹲」困境的尹錫悅，沒有表示反對或接受，可見他目前的尷尬局面。形式上，總統職權目前由國務總理韓悳洙和執政黨代表韓東勳兩人分擔。

目前，對於3日晚間尹錫悅突如其來的戒嚴 ，其真正原因還是「霧煞煞」，但可從尹錫悅講的戒嚴「切迫性」找出一些蛛絲馬跡。首先，自第21屆國會「朝小野大」開始，尹錫悅上台後今年4月第22屆國會選舉執政黨慘敗，執政黨與反對黨的國會席次差距更拉大。

尹錫悅施政飽受「朝小野大」的嚴峻挑戰，國會第一大黨民主黨結合祖國革新黨等5個反對黨，只差8席就占了總名額300席的2/3，可以說無所不為阻擋尹錫悅施政。變成總統行使否決權，國會則一再提案，相互踢來踢去，不斷惡性循環，卻給人民烙印「尹錫悅無能」的印象。

在這種情況下，逼得尹錫悅不得不發出總統威力，卻反而戒嚴不成，不僅沒能關閉國會和逮捕朝野國會議員，並且讓國會議長禹元植主持會議推翻戒嚴令，並決議戒嚴違法違憲，讓尹錫悅頭破血流。

國會這一關雖失敗，但戒嚴兵闖入韓國中央選舉管理委員會，拿走第22屆國會選舉時的「舞弊」證據，也許這是尹錫悅戒嚴的唯一收穫。可惜，以目前的政局發展趨勢，不僅要走漫長的司法程序，尹錫悅且面臨提前下台的命運。

調查戒嚴原委和真相正如火如荼進行，可笑的是，南韓檢察署、警察局和高位公職者犯罪搜查處等競相調查涉入戒嚴的軍警及公務員，但已被逮捕的前國防部長金龍顯稱完全由他負責，並請求寬恕其他執行戒嚴的司令等人。儘管金龍顯願意扛起全部責任，但相關人員陸續被傳喚，看來本案非要向上發展並追根究柢。14日開始，民主黨揚言每星期六國會召開臨時會議、舉行彈劾總統投票。

有趣的是，民主黨代表李在明和前法務部長曹國都是「罪犯」，但也是下屆總統有力的候選人，等待最高法院的判決，判決時間剛好在大選前後，因此國民力量黨陷入矛盾，又要尹錫悅照該黨開出的時間表下台，卻又絕對不能讓李在明或曹國當選總統。

南韓政局極度混亂，每年此時大學《教授新聞》發表四字成語，代表南韓知識分子的良知。大學教授批評尹錫悅跳梁跋扈和厚顏無恥，恐怕尹錫悅下台只是時間遲早而已。

從尹錫悅看賴總統，兩人相似度頗高。尹錫悅親近美日，現在拜登和石破茂卻都無法介入南韓政治救援尹錫悅，兩年半的亮麗外交一夜之間成為泡沫。尹錫悅的幕僚都是過去的同事或同學，造成自己今日慘酷的結局。賴清德要不要引以為戒？

（本文取自12月12日聯合報民意論壇，作者為教育人士）