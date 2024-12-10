我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

霍曼：大規模驅逐明年1/21啟動 首執行地點在芝城

賴清德對美買了張空頭支票

張鐸（高雄市）

川普在接受美國國家廣播公司（NBC）專訪時被問到，若中國大陸在他任內入侵台灣，是否承諾保衛台灣？川普答道，「我不會說」。在被追問「還是不會說嗎？」川普重申，「我不會說，因為我得協商事情，對吧？」話中有話，可以聽得出來善於交易藝術的川普，心中盤算的是如何將保衛台灣好好地當作是一場交易，因為還沒協商，所以才不會無條件鬆口說會保護台灣。川普商場上的成功來自於操弄風險，別人看來複雜的大問題，對他來說是絕佳機會。看得出來賴政府在川普當選的當下，就豪爽地以巨資向美軍購武器設備，看來可能是一廂情願地買了一張空頭支票

當記者繼續追問「你能不能就說，你是否將保護它（台灣）」？但話沒說完就被川普打斷說，「我偏好他們（中國）不要（入侵台灣）」。猶記得選前川普接受華爾街日報專訪，談到中國大陸封鎖台灣的可能情境時，他斬釘截鐵地回答：「若你（中國大陸）進入（go into）台灣，不好意思，我將收你150%至200%的關稅」。所以，與其說要不要保護台灣，不如說川普腦袋裡已盤算如果中國「進入」台灣，中國將要花錢買昂貴的門票，也就是美國將有額外一筆高關稅可入帳。至於會不會動用美國軍事力量應對中國封鎖台灣，只懂交易的川普則稱「沒必要」。看來賴政府買的空頭支票是不會兌現的！

不僅如此，川普還稱和習近平關係非常好，他再次當選總統後，兩人也持續彼此交流，卻未與台灣的賴總統有任何的訊息往來。記者再問川普，是否有向習近平傳達「別入侵台灣」的訊息，川普說，他們並未討論此事，「我們討論其他事。但我有很好的關係，而我希望他（習近平）別做這件事（侵台）」。川普曾說，交易愈複雜，就愈少利害關係人會在第一時間就表達興趣，也表示一旦交易成功，潛在的利益會更好。

民調告訴我們，台灣有超過半數的人相信美國會出兵保護台灣，但從川普上述的回應看來，只懂交易藝術的川普，他的「我不會說」，以及「我得協商事情，對吧？」就已經給台灣明確的答案了。

（本文取自12月11日聯合報民意論壇，作者為大學兼任副教授）

川普 習近平 支票

上一則

川普真小人好過偽君子

延伸閱讀

川普放話「廢出生公民權 」他搬出美國憲法：難如登天

川普放話「廢出生公民權 」他搬出美國憲法：難如登天
韓國瑜將率團賀川普就職 賴清德「悄悄話」祝一路順風

韓國瑜將率團賀川普就職 賴清德「悄悄話」祝一路順風
憂川普關稅提前拉貨 兩岸貿易前11月 較去年增加9%

憂川普關稅提前拉貨 兩岸貿易前11月 較去年增加9%
韓國瑜將率團祝賀川普就職？總統府：相關作業規畫中

韓國瑜將率團祝賀川普就職？總統府：相關作業規畫中

熱門新聞

「一洲焦點」談聯合健保CEO被殺、韓戒嚴、拜登特赦、新冠溯源報告結論。(世界新聞網)

一洲焦點／聯合健保CEO被刺、韓戒嚴、拜登特赦為兒為己

2024-12-04 14:14

用矽谷文化 川普要改造美國政府

2024-12-08 01:01

中國對抗川普 兵來將擋水來土掩

2024-12-04 01:00

基辛格閃退 象徵驕傲美國的危機

2024-12-06 01:00

以伊衝突是美中戰爭的「示範」？

2024-12-05 01:00

總統先發制人特赦 毀憲毀民主

2024-12-07 01:00

超人氣

更多 >
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？

若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？
4生肖2025年好運爆棚遇貴人 鼠踏出舒適圈、他能實現夢想

4生肖2025年好運爆棚遇貴人 鼠踏出舒適圈、他能實現夢想
涉殺CEO嫌犯遭盤查時發抖 友稱他脊椎術後疏遠親友

涉殺CEO嫌犯遭盤查時發抖 友稱他脊椎術後疏遠親友
古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終