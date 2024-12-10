川普真小人好過偽君子

川普 當選總統雖尚未就任，但在讓美國再次偉大的使命下，無論是閣員的任命或加重關稅 ，已讓全球嚴陣以待。坦白說，川普的言行及道德標準是位真小人，但某種程度上比偽君子好，因為他不會以道德或民主的大帽子，來掩飾其真正的目的。

川普在接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時表示，上任會特赦國會山莊動亂被控有罪者，甚至建議要追究國會暴動議員的責任；承認調漲關稅可能影響物價；大規模驅逐無證移民，取消出生公民權的規定；考慮退出北大西洋公約組織；與習近平 溝通協助俄烏實現和平等事項。相信他的發言又會引起世人的緊張，卻也給我們準備的方向及時間。

首先，由於拜登特赦自己兒子杭特長達十年內所有的罪刑，所以川普特赦國會暴動的支持者，外界難有見縫插針之處。雖然他們都挑戰美國司法的獨立性，也凸顯出美國過時的法律制度，因為特赦是沿襲於君主體制的元首特權，違反法律之前人人平等的原則，更何況拜登特赦自己被判刑確定的兒子。如果川普特赦自己的官司，世人應該也不意外。

其次，相較於多數政治人物對政策負面影響的掩蓋，川普坦白說出以關稅為武器會衝擊國內物價的可能性，讓選民有通膨的心理準備。再者，川普不只要驅逐非法的移民，連在美國出生的非「美國人」都不放過，好維持他心中純正的美國。三者，北約需大幅提高軍事預算購買美國的武器，甚至要分攤駐守美軍的人事費用，以換取美國適量的保護，因為美國沒有義務保護歐洲。

最後，川普已開始參加國際事務，欲盡速解決俄烏戰爭，支持以色列，忽視韓國戒嚴鬧劇，不理敘利亞革命，無不表現出美國優先的精神。他希望習近平調停俄烏戰爭的手法，是商場捨與得的慣用策略，雖然他說沒有和習近平談到台灣問題，但不代表未來台灣不會是他還人情，或是雙方討價還價的籌碼。

筆者不認同川普的行事風格。但川普以利益為導向是真小人，好過口是心非的偽君子。

（本文取自12月11日聯合報民意論壇，作者為致理科技大學副教授）