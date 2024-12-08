子不教 父之過？拜登替亨特受過

拜登 在卸任總統寶座前50天，終於頒令全面無條件特赦次子杭特。這和他數月前尚在競選連任時的說法大相逕庭。因此不但引起川普 和以次的共和黨政客們大張撻伐，就是連藍營及主流媒體也對他食言，多有微辭。

這不禁令人回憶50年前，水門案後福特總統上任後特赦辭職下野的尼克森，有政論家和歷史學者批評謂福特因此失去選舉連任，不過事過境遷多年後，也有不少人認為福特的特赦替美國免去了一樁控告和審判前總統的空前鬧劇，應有其在歷史上的地位。同樣地，也許大家安靜下來後，將心比心，將來可能對為父的拜登也會有一點理解甚或同情心。

首先我們回溯拜登一家當年因車禍失去原配及小女；三歲和兩歲的男兒博和杭特重傷，經數月調治倖存。拜登經此打擊，幾乎告別政壇，專心育兒；但為參議院黨方龍頭勸留。數年後續弦；繼室吉兒為有博士學位之教育家，除了在學院授課和養育兩名孤兒及己出之小女外，對拜登重新得力於政壇極有幫助。

這成人後兩位兒子中的長男博，和父親同為法律出身。任聯邦司法部費城檢察官後，除了被選為德勒瓦州的總檢察長外，並加入該州國民兵，官拜軍法少校，並被派往伊拉克服役，屢得勛獎，前程似錦，競選州長或參議員 甚至更上一層樓均有可能。 可惜天不假年，於46歲時因癌症辭世，此事對老父打擊甚大。

次子杭特似乎熱衷賺錢，與父兄路線完全不同。不過為父的應該知道，身為聯邦參議員應該對近親家人的操守和外國政權及商業打交道應有告誡，不能違反有關利益衝突的法律條文。這一點也許拜登自覺沒有做好，同時杭特又染上酒藥之癮，以及違反槍枝管制法，因而在川普第一任上被告到官裡去。

本來類似犯例的相當多，通常只要認罪，免去審判官司，則會從輕發落，可免牢獄之災。杭特案本來也如此處理，誰知事出蹊蹺，川普任命的法官忽然在雞蛋裡挑骨頭，推翻檢方和被告預先同意的辯訴交易，改以開庭審判處理，致使杭特被判有罪，如今在等待判刑中。

據「時代」雜誌的分析，拜登特赦有六個原由。其中主要說到他出爾反爾，是因檢察官及法官，均是川普任命，而似乎造成杭特因姓拜登，而特遭負面待遇，因此他也有如被逼上梁山，不能不用他的特權來應付，否則杭特的下場，將不堪設想。尤其近日川普和他所提名的執法官員，包括總檢察長和聯邦調查局長，都在狂言將對拜登及前朝官員甚至家人報復行動。假如拜登失去唯一的機會，待下野後眼看這些新貴對杭特任意宰割，而無法挽救時，那真是會飲恨終生了。

筆者在此無意批判這個特赦的是非，而是站在拜登為父的立場替他設想，在美國當今民意和法治空前混亂的情況下，他若大義滅親，此非其時也。至於這將會使川普上任後振振有詞地特赦那些攻擊國會山莊被判刑的暴徒，這些都是風涼話，君不見他在上一任時已經知道如何濫用特赦權，放走了不少他的死黨，包括他女婿之父。至於這是否會為拜登縱橫政壇半個多世紀留下一個汙點，那就讓歷史做評判吧。