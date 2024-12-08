大陸師生發言風波 跌破兩岸玻璃心

由馬英九辦公室邀請的大陸師生訪問團行程終於落幕了。因為有奧運金牌冠軍帶隊，台灣刮起了一陣陣馬龍 旋風。訪問團所到之處，人山人海，體現了台灣人的好客和熱情。但是，快要到行程結束的時候，發生了一場風波，為這次訪問留下了意外的遺憾，也為未來的兩岸交流蒙上了一層陰影，反映了兩岸社會都為追求所謂「政治正確」所操弄，以致再次跌破了玻璃之心。

事情的發生是因為在稱道台灣棒球隊奪得世界冠軍時所產生：參訪團到台灣不久，客人就表示了祝賀，馬龍言語上未經意稱呼「台灣隊」三字，言者無意，聽者有心，事後島內一些媒體人就有意借此彰顯「台灣」的主權地位。筆者判斷陸方有所覺察，出現了12月1日刻意安排的一幕，就在參訪台中棒球中心時，陸生宋思瑤在訪問中公開表示，她「代表」師生訪問團祝賀中國台北棒球隊奪冠，希望大陸和台灣同胞一起為祖國的棒球事業共同進步。這段話捅了馬蜂窩，宋思瑤既非領隊，也不是當天參訪的代言人，為什麼她強調要以「代表」身份如此正式的表態？明顯的是為了補正馬龍的「失言」，巧妙而無形的申明官方的立場，為中華台北隊正名。

台灣輿論譁然，在原本的一片歡迎聲中出現了雜音。在此後的行程裡，不管是訪問台灣學界，淡水古蹟，以及台積電中心等地，一批抗議者如影隨形，高舉中華民國 國旗和大幅標語，呼喊台灣不是中國，要求平等對話，實現大陸自由民主，以及平反六四，聲援香港，西藏，新疆人民反壓迫的口號。這讓綠營人士感到興奮，政府對訪團祭出行政處分，在野黨進退失據，主辦單位十分尷尬，也讓本來興致盎然的年輕學生心中，添上一陣淡淡的哀愁。

是誰的過錯？參訪的學生，歡迎的粉絲，掀起反對聲浪的人士？都不是，其實是錯在政治現實。台灣是民主社會，中共 是專制獨裁，本質上冰碳難容。大陸參訪活動有沒有統戰任務，當然會有。統戰是中共宣揚的法寶，不是妖魔鬼怪，它深入一切政治工作之中。統戰並不可怕，因為勝利者最終會是真理，是自由民主的普世價值。大陸年輕學生生活在無法選擇的現實社會中，只得接受和順從環境，我們只有祝福他們的未來，理解他們的現狀，善意而熱誠的持續給他們交往。台灣在邀請陸生參訪活動時，最好能安排他們多了解台灣的民主制度和人民的自由生活。如參觀立法院和議會實況，鄉鎮民間家庭，不同政黨主張，新聞媒體的運作等，以凸顯不同政治制度的優劣。

中國大陸政府在兩岸對立中處於強勢的地位，何必處處欺負弱小，如此小氣不自信？台灣同文同種，要為自己爭名，對大陸又有何傷害？如果得不到世界大多數人民的真心信服和歌頌，再大再強又如何？沒有千秋萬世的朝代，豈不聞「萬里長城今猶在，不見當年秦始皇？」

台灣以小搏大，靠的是智慧和人心，正氣浩然，心胸開闊。台灣社會究竟如何？明鏡高懸，大陸人民內心早有定見，明白得很，只是無言、不敢言而已。台灣人不必太計較，去給中共爭面子，而要實實在在地保住自己的裡子，爭時間，留得青山在，不怕沒柴燒。有道是：是非審之於己，毀譽聽之於人，得失安之於數，這個數，就是世界潮流。回首過去50年，中國大陸社會已經有很大程度的變化，剩下一扇尚未戳破的窗戶紙，也掌握在「白紙運動」的學生手中，因緣際會，滄海桑田，沖破它絕不會再需要50年。