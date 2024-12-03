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史懷哲誕生150周年 台應共襄盛舉

林逸民（宜縣羅東）

台灣要說起醫者關懷弱勢的歷史代表性人物，相信大部分人第一個都會想起史懷哲，台灣「慕光盲人習藝所」，如今的「慕光盲人重建中心」，創辦人陳五福醫師，因為受史懷哲啟發，立志偏鄉服務照顧盲人，而獲譽為「台灣史懷哲」，大部分人可能不知道，陳五福醫師跟史懷哲本人也彼此有淵源。

陳五福醫師最初是讀日本作家野村實撰寫的史懷哲傳記，深受感動，從此開始與在非洲加彭蘭巴倫行醫的史懷哲通信，也因此受史懷哲的激勵，投入照護盲人，兩人持續信件往返，慕光盲人習藝所成立之後，史懷哲也來信關心經營情況，兩人在地球兩端，彼此惺惺相惜，傳為佳話。史懷哲過世時，將使用過的十字架分送全球摯友，陳五福醫師正是其中之一。

因此，史懷哲不僅只是人道醫療的代表性人物、諾貝爾獎得主，他還與台灣有一段淵源。

史懷哲出身亞爾薩斯，亞爾薩斯如今屬於法國，但是在神聖羅馬帝國時代，亞爾薩斯屬於其下的施瓦本公國，然而到17世紀為法國所有，但當地仍以日耳曼人為主，講日耳曼語，法國統治下也讓當地政府機關與學校採用日耳曼語，直到普法戰爭法國落敗，亞爾薩斯回歸日耳曼，成為新興德意志帝國的一部分，然而兩次世界大戰德國戰敗，戰後亞爾薩斯被畫歸法國。

史懷哲出生於1875年1月14日，普法戰爭之後幾年，他出生於德國的亞爾薩斯，但是經歷兩次世界大戰，亞爾薩斯在德法之間換手，最終戰後成為法國的亞爾薩斯，史懷哲出生時是德國人，到非洲行醫，經過世界大戰，戰後成了法國人，到底德、法哪國算是史懷哲的「祖國」？史懷哲的遭遇，可以讓我們領悟所謂的祖國論述有多麼的荒謬。

明年的1月14日，史懷哲即將誕生滿150周年，這樣一個舉世無雙的人物，全球各國在明年有相當多紀念活動，台灣身為與史懷哲有著淵源的國家，實在不應該缺席。個人身為繼承陳五福醫師五福眼科診所的後繼者，也身為台灣史懷哲之友協會的理事長，在此呼籲台灣各界，一同來共襄盛舉紀念史懷哲，台灣政府單位也應共同參加，譬如，郵局可推出史懷哲150周年生日紀念郵票，既放眼國際，也彰顯台灣。

（本文取自12月4日聯合報民意論壇，作者為醫師、醫療奉獻獎得主）

德國 諾貝爾獎 日本

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