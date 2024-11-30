台刪父母懲戒權應有配套

台灣行政院通過民法第1085條的修法草案，刪去父母懲戒權，對兒少保護進展了一大步。不過台灣人民仍有所疑慮，沒有懲戒權，台灣父母如何管教？依報載，主管機關不厭其煩教導人民，譬如衛福部認為可運用正向管教，教育部 則提供家庭教育中心來協助民眾處理各種親職教養的疑難雜症。其實，正向管教在學校機關行之有年，他山之石可以攻錯，或許家長可以向學校取法。

這些年來教育主管機關三令五申嚴禁體罰，教育基本法第8條即明文規定不得體罰，老師與學生互動依學校訂定「教師輔導與管教學辦法注意事項」，因應新北國中學生殺人事件，該注意事項甫於2024年2月5日修法，規定教師之一般管教措施依該注意事項第23條規定，就是適當的正向管教措施。但這些年來，學校無法填補足夠的相關資源，各種議題層出不斷，實務經驗不甚美好。

另家庭教育法自92年立法迄今，家庭教育中心成立已逾20年，實務所見與學校有相同困境，該機構也是資源不足一路顛簸，或有部分志工填補，缺乏足夠的專業人力、物力與機構網絡連結，主管機關雖正向積極，我們也樂於看到家庭教育中心未來對親職功能的貢獻與承擔，但巧婦難為無米之炊，政府得填補更多資源，正向教養的操作與親子 困境的改善或有可期。

另外眾所重視的親職教育，法律層面其實已粲然大備：就兒少保護個案而言，兒童及少年福利 與權益保障法，對其父母及主要照顧者就有必須親職教育輔導的規定，少年事件處理法、家庭暴力防治法、兒少性剝削防制條例也有相同的規定；家事事件法對於離婚的父母，為了建構友善父母也制定親職教育輔導；甚至老人福利法、身心障礙者權益保障法都有家庭教育與輔導的規範。

但政出多門，親職教育的操作包括教育、福利、司法等不同場域，實際上無法落實。我們不缺法律依據，真正需要的是更多資源及更緊密的網絡連結，去落實親職教育。

最後要反思的是，家庭氛圍良窳不只是父母責任，而是所有家庭成員休戚與共。親子關係如同鑼鈸，不能只要求父職、母職實踐。家庭教育法施行細則93年立法，已有規範家庭教育的內容項目，除親職教育外，很重要的就是子職教育，倏忽20年過去了，各機關（構）對子職教育的推動或如具文或寥若晨星戔戔之數。

在法院的工作經驗中，有很多悲苦的父母，他們愛孩子，卻不知如何與孩子良好互動，孩子犯錯，依傳統觀念，養不教父之過，所以子女有罪，他們也深深自責。事實上，孩子並沒有因為被寬容而有改善，父母也沒有因為遭受責備而有父職成長，在制度轉換之際，或許該是強化子職教育功能的時候了。

（本文取自12月1日聯合報民意論壇，作者為嘉義地院少年法庭前主任調查保護官、大學兼任講師）