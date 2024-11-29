防職場霸凌 畫好5條線

台灣勞動部公務員之死掀起台灣全民怒火，政府各機關也陸續爆發霸凌事件，衛福部長照 司還傳出司長強迫同仁深蹲等情事。確實拿出解方反制職場霸凌，成為重建公部門職場環境的希望。然而，尋常的績效考核與政務治理往往只有一線之隔；大家都認為必須要有這一條線，而且這條線必須盡可能明確並寬嚴一致，以免長官與同仁間的互動進退維谷；問題是這條線要怎麼畫？並沒有足夠規範共識，爭議恐就在所難免。

這次霸凌事件賴總統罕見兩次道歉，指示嚴查嚴辦，並檢討各單位當前反霸凌機制是否周全。因此，要畫好這條線，筆者認為至少要有以下數點：

一、完整的價值信念與規範：領導統御隱含強烈的個人價值、處事風格，乃至抱持的觀點，因此相關判斷需要極嚴格證明標準，確保每件職場霸凌申訴案件都能被有效處理。政策制訂者必須面對環境因素、個體因素、施政目標達成的歷程認知，到未來霸凌成立的因果連結，須明悉此中模糊性的存在並納入考量，以避免誤判。

二、致力改善證據取得途徑：沒有證據或欠缺可用堅實的證據，是被霸凌者的共同難點；撇開深層及結構性問題，本案表面原因有二，一是長官經常言語霸凌，致其心理壓力過大；一是工作負荷過重，長期逾時加班，致其身心失衡。但找出或取得可信、有意義的證據資料，讓個案能有效推論判斷，這才是難題。

三、適切的工作負荷：公務員在規定工作時間內，忠實履行職責，而不是全身心無條件的奉獻。下屬未達成工作要求，長官公開咆哮、怒罵及貶低同仁，將問題與責任導向下屬一方，自屬霸凌；若直接在工作群組點名問責，公開揭示讓同仁公審，無異是更嚴重的霸凌，此「目昏庸之惡」，自不能以「目的良善」來推卸。

四、充足職場觀念識見：職場霸凌的問題掌握與應處對策，要能貼近現實工作的環境，長官的行事風格、情緒管控、業務溝通及調適能力等，都應合法合情合理，政府應施以相應培訓，養成對人性、人情的換位思考。

五、職場霸凌的處理規制：不明確的職場規範，無法要求正確理解；唯有明確的規定才能使受規範者確認行為的界限。要提出一個具有可操作性，適合一般基層的規制，才可能提升遵守規範的意願。

綜言之，要健全職場文化，建構友善且彼此尊重的職場環境，法律，並不是解決這個問題的最適當方法；各個領導階層給予必要的重視與保障，「彼亦人子也，可善視之。」以專業服人，而非以權位壓人，才是杜絕職場霸凌的根本課題；在尊重人權的環境中，達成公務運作的有效推動，才是公務員之福，人民之福。

（本文取自11月30日聯合報民意論壇，作者為大學助理教授）