民意遠超過法律 川普幾近稱帝

拖延多時的聯邦政府對前總統川普 糾眾攻擊國會山莊及盜竊國家機密文件的指控，終於在不得已的情況下，由特檢官向聯邦法院陳情「不帶偏見」地撤銷。這個 without prejudice，在法律上的意義是說這個撤銷只是暫時性的；也許川普四年當完總統身為平民後尚可恢復為被告。一般認為，這只是「自我安慰」，因為四年後這個世界如何，川普還在不在等等，都是未知數。

猶憶遠在中學時代，就老早聽說美國是一個在法律之前人人平等的國家；無論達官貴人、百萬富豪、或是販夫走卒，都遵守同一套法律，沒有特權。60多年前抵美後，發現的確如此，頗為欽佩。尤其是1974年尼克森總統為了水門案證據確鑿，不能不引咎辭職，免被彈劾 。雖然他得繼任的福特總統特赦，免了牢獄之災，但是總統下台之恥不在法律懲罰之下。

可是此後這許多年來，漸漸發覺這個平等開始走樣。首先是有錢人可以請得起詭計多端的律師，而且不惜工本，用盡各種方法…延期、狡辯、製造似是而非的疑問、等等…使人可以脫罪；例如1995年轟動一時的足球明星辛普森謀殺前妻而被判無罪案。

同時美國對總統的禮遇，也與日俱增。這當然是為了保護他的安全。美國雖是民主法治國家，但是向總統行刺之舉卻層出不窮…不得已的做法，包括通訊設備齊全的「空軍一號」豪華專用飛機等等。同時為了不受恐怖份子劫持之威脅，這個保護延伸到他的家人及副總統和某些國安高官及其眷屬；每次出門都有一大批載有特勤保鑣的車隊，前簇後擁，招搖過市；與現今歐西皇族相較，未遑多讓。這一切排場更增加了總統「君權不可侵犯」的形象。

加以在1973年水門案及90年代柯林頓總統被彈劾之同時，美聯邦司法部 有內部備忘錄，謂在任總統有民事及刑事豁免權不可被告之說；這雖在憲法中並無明文規定，但是今年經保守派多數的最高法院，以5-4裁決總統在公務上有訴訟豁免權，這更使川普的辯護律師振振有詞，如虎添翼。雖然他糾眾攻擊國會山莊不能算是「公務」，但這卻給特檢官頭痛的關卡，使川普成功地拖延到在他獲選前那些案件無法開審，更遑論定讞。

其實司法部這項備忘錄被人拿來雞毛當令箭，致使一個違法的總統，可以逍遙法外，實非國家之福。嘗憶當日美國先賢就是為了無法接受英皇喬治三世「朕即國家」及「朕不可被告」而群起革命獨立；如今其後人卻不知不覺陷入同一困境。雖然這備忘錄原是為了避免總統因怕被告而不能行事，但是卻被利用來掩蔽不法勾當，實非當年預料所及。

在川普案件撤銷的同日，尚有兩名攻擊國會山莊的暴動份子被判刑入獄，為「法律之前人人平等」寫下一個絕大諷刺的句點。從水門案到國會山莊暴動的結局看來，加上如今左右對川普之阿諛奉承，美國似乎的確是在走下坡，不知如何「再次偉大」。