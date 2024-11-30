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加州應繼續補助購買電動車

薛永康／托倫斯

據11月26日世界日報，加州州長紐森在25日表示，若川普政府取消電動車聯邦稅款減免，加州考慮提供電動車購車補助。紐森提議的加州清潔車輛補貼計畫於2023年取消，該計畫曾經替59萬4000輛汽車提供資金，節省了4億5600萬加侖汽油。

空氣汙染造成氣候變遷，導致天災頻發：長期乾旱、暴雨洪水、冰山解凍造成海平面增高，在20年後世界各處臨海的城市都有被淹的危險，這是根據科學家的研究報告以及警告。

造成天災的元凶就是空氣汙染，而汽車的碳排放應負空氣汙染30%的責任。除了天災之外，空氣汙染造成的疾病使醫藥費增加，因病曠職使生產力減少。這不只是美國，也是全世界需要面對的問題。以每年碳排放的總量除以人口，美國為世界最大碳排放國。

即將上任的川普不信科學，同時揚言將減少聯邦對電動車的補助。可喜的是，加州州長紐森深知汽車的碳排放對於環境的影響；加州的野火每年不斷而且增加，也是由於氣候乾旱所致，汽車碳排放必須控制。唯一的辦法就是鼓勵民眾購買電動車，對購買零排放的車輛給予補助。

當然，加州仍需面對預算的問題，可是應該衡量輕重；考慮碳排放對氣候及健康的負面影響，不論預算，是否仍然需要補助民眾購買電動車? 再者，石油並非取之不盡的資源，如前述2023年在加州一地，已經取消的補助購買電動車的計畫省下4億5600萬加侖的汽油，非一小數字。我們使用所有資源都應該為後代著想，眼光應該放遠，石油為人類不可缺的資源之一，不應浪費也不能濫用。筆者認為：即使補助電動車造成赤字，對於加州的前景來看仍值得一試。

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