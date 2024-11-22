高官霸凌 不是下台就沒事

台灣勞動部勞發署職員在工作場所輕生，引發是否為分署長謝宜容霸凌所致的討論；在勞動部的行政調查報告公布後，更引來社會撻伐，不僅行政院長、總統公開道歉，勞動部長下台，謝分署長也被記兩大過免職，新北地檢署並將此案簽分他字案，朝瀆職等罪調查。

但於霸凌部分，是否也有涉及犯罪之可能？或可脫免其法律責任？

現行法律層次，並無針對霸凌之定義，故只能以普遍意識為理解，即以言語、文字等方式，直接或間接對人故意為貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄等行為，使他人處於具有敵意或不友善環境，產生精神、生理或財產之損害或影響正常之生活。惟如此界定，必處於高度不確定，故於具體個案發生時，仍得依事件發生背景、工作環境、當事人關係、言詞、相互認知等為綜合判斷。

以此次北分署事件來說，即便能證實分署長有霸凌情事，但因公務員以自殺為明志，就可能使因果關係產生中斷，除非能證明霸凌過程出現有如「工作效率這麼差、為何不去死一死」等字眼，才會涉及五年以下有期徒刑的教唆自殺罪，否則，就屬刑法所不罰的過失未遂。

職場霸凌，往往會帶來身心的創傷，這會有涉及刑法第277條第一項，法定刑為五年以下有期徒刑的普通傷害罪問題；甚至依據刑法第134條，若是公務員利用權力、機會或方法而犯之，還可加重其刑。尤其此罪所保護者，不僅是身體權，還包括精神或心理層面的健康權，故常見的長官言語霸凌，若讓下屬產生極大的身心壓力而自殺，即便對死亡結果無以歸責，至少也該負起故意傷害之責任。

惟因健康損害比起生理損害較難證明，且因公家機關乃處於一種金字塔結構，上級主管往往是藉由層級為下令，故如分署長，即可以未直接對基層指令或壓迫，或者加班是公務員的自由意志等理由，來免於傷害罪之究責。而因職場霸凌常出現的言語威嚇、貶抑或辱罵，致更會涉及的恐嚇罪、公然侮辱罪或誹謗罪等，也往往在這樣的官僚體系下，因此稀釋了上層首長之責任，致陷入難為任何的刑事究責。

雖然就霸凌部分恐會陷入刑事究責困境，但不代表霸凌的主管可以完全不負法律責任。縱因較難達到刑事不法的究責，卻仍有究責門檻較低的民事不法可追究。甚至在職場霸凌，若屬於一種長期與結構性的情況，還會有國家賠償之責任。這也代表，主管官員無論如何，都不能僅以卸職、免職或撤職等，致可輕易脫免法律責任。

又在公務員輕生的事後處理過程，恐亦該關注。例如事件發生後，有無立即通報檢方？是否有涉及公務機關的「自我掩護」？都須由中立、客觀的第三方調查，而非主管機關說了算。總之，本應成為職場安全表率的勞動部，竟發生如此的霸凌事件，實屬極端諷刺，台灣人民又何能寄望其成為全台勞工 之後盾？

（本文取自11月23日聯合報民意論壇，作者為真理大學法律系教授兼系所主任）