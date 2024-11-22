輕生案 反映「AI內閣」的蹭紅務虛

勞動部勞發署北分署公務員輕生一案，反映了賴政府好大喜功、蹭紅務虛的結果。

用網路流行字，就是賴清德 硬要「蹭」流行，強給卓榮泰戴「AI 」帽子，卓榮泰嘴上只好亂說，部屬就手腳亂舞，不僅浪費灑錢，還害死了一位受不了的公務員。

賴清德和卓榮泰的經歷都很公開，並沒有接觸過資訊科技的記錄，極可能只因AI一詞爆紅，存在一種「萬能科幻的想像」，就把它當成「全能偉大政府」的代名詞。

而民進黨的政務官與裙帶官，不乏「馬上得天下」的將才，卻少有「馬下治天下」的使命感，從一連串資訊系統出包的事實觀察，這些官員對資訊科技，多未作最基礎的了解。

「行動創新AI內閣」是賴清德公布閣揆時「交付」給卓榮泰的，他對AI沒有任何定義，就是蹭而已。

卓榮泰被戴上這頂帽子後，在多次宣達「AI內閣政策」時，喊出的「5打7安」「行動101策略」口號，都與AI沒有直接關係。

AI並非新詞，而是早自1950年代電腦誕生時，對未來發展的「抽象預期」，期望資訊系統能夠模仿人類的學習、推理、規畫、感知和理解，執行需要智能的任務。

AI1詞具有科幻感，每隔幾10年就會回燒一次，主因是技術有新演化，或是有令人注目的新產品。與它有關的功能除了「神經網路」算是特定技術，其他全部是長期演化的課題，只是有了新產品。

這波的AI，主要指自然語言處理、自動產生音影檔案與自駕，都是電腦開拓期就在研究的功能，只是近期出現了大眾易用的產品。

當前元件與模版盛行，一般公務資訊系統已是組裝超過新創，輕生之吳員多日連續工作16小時仍被退件，在實務上並無此需要；原因應是主管自己說不出來要什麼。

「智能就業服務系統」就是「配對系統」的一種而已，是全球應用排名前3的系統之一，範例何止千萬，是大學生的基礎習題，哪需要龐大工作量？所謂「做不出來」，應是「智能」2字無法迎合主管的想像。這就是個很普通的系統，如何創造出謝宜容想要向賴清德、卓榮泰邀功的幻影？

當前政府資訊系統標案問題，不在「太困難發不出去」，而在「太容易而有可能驗收浮濫」。因為經過全球40餘年強力開發，常用系統幾乎都有先例、甚至模版化了，只要改個介面就可上線。

例如3年前「5倍券」官網的原始碼竟然出現簡體字，遭網民大酸是抄襲源代碼，也質疑是否外包給大陸。雖然經濟部回應網站系統並未外包給大陸公司，卻也凸顯相關團隊連修改的工作都沒做完整，不論廠商或官方都太偷懶了。

財政部 不久前爆出「重複中大獎案」，後來財政部宣布原因是廠商自行操作「亂數種子控制」增加「加權功能」。這個理由很特殊，因為這樣做反而會增加程式難度、人力工時等成本。如果沒有財政部、廠商、中獎人聯合作弊的證據，便無法排除廠商又是拿其他賭博系統作模版，其中本來有作弊的程序，也是完全沒有檢查就套用了。同案的「AI人氣王比賽」得獎名單，日前又發生爭議，抄襲與驗收方向的調查與亡羊補牢應有必要。

一位公務員犧牲了，揭露了賴政府好大喜功、蹭紅務虛的文化，也顯示了「AI內閣」欠缺AI科普知識的不足。

（本文取自11月23日聯合報民意論壇，作者為世新大學資管系前主任）