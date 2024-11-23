金門戰役史實與台獨建國理論

為什麼賴清德 總統於今年8月23日前往金門主持「823砲戰66周年紀念」的追思祭悼儀式，兩個月後，又於10月25日再赴金門主持「古寧頭戰役75周年」的追思祭拜活動？

筆者認為：自稱「務實的台獨工作者」的賴清德，希望藉著宣揚上述兩次戰役，能夠務實且技巧地為「台獨建國」鋪陳樹立起開創性的理論基礎。因此，本文以下將針對此一觀點加以剖析說明。

言論上，賴清德在8月23日對大陸喊話「我們不再反攻大陸，但是我們也不願意受共產黨統治，我們要繼續民主自由人權法治的生活。」同時提到「捍衛主權、維持台海和平、希望對等對話以及世代堅守民主生活等四個不變立場。」他在10月25日則表示「古寧頭之役不僅是軍事勝利的象徵，更代表了我們保家衛國的決心：台澎金馬，寸土不讓，堅定守護家園。」

由此可見，目前賴對「兩岸對等對話」還保留一線空間，對「兩岸和平協商統一」則毫無興趣。基本上，賴對「台獨建國」保持殷切期望。

然而，根據近代歷史，絕大部分的獨立建國都必須經過戰爭的洗禮，亦即必須打贏獨立戰爭，或者因為大國戰敗或瓦解而分崩離析。

過去，民進黨 利用中華民國 借殼上市，雖然爭取到執政權與話語權，但是迄今尚未找到正當有力的論述支持「台灣是獨立國家」，更缺乏「台獨建國的理論與方法」。

於是，賴清德循序漸進，首先推出令大家摸不著頭腦的「祖國論」，不但借用中華民國的外殼，而且還穿上中華民國的套裝。接著，他連續兩次訪問金門，藉此向全世界宣告「台灣已經為獨立建國打過兩次戰爭：古寧頭之役是全勝，823砲戰也沒戰敗。」綜合起來，「台灣是獨立國家的論述與正當性」似乎已漸趨完整。

可是，打這兩次戰役的部隊屬於國民黨執政的中華民國政府，而且中華民國當年不但代表全中國人民，也還在聯合國安理會擔任常任理事國。此外，這兩次戰役的本質是中國內戰的延續，目的在維護中國領土與主權的完整，與台獨議題全然無關。顯然，賴清德對自己所推出的理論構想滿懷憧憬，無奈離題太遠且與實際不符，以至於時空錯亂，形同搞笑 。

建國理論不是競選口號，必須禁得起千錘千錘百鍊種挑戰，無法自圓其說或用後即丟。毫無疑義，如果賴執政團隊或民進黨希望未來有新的建樹或作為，他們必須提高專業水準並加強縝密的思維能力。畢竟，魚目混珠無法瞞天過海，掛羊頭賣狗肉遲早會穿幫，執政不能不講道德誠信。