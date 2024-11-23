面對川普上台 不需逃離美國

﻿「逃離川普 ，搬到加拿大 ，網路搜尋增1270%」為11月9日世界日報的標題，根據艾廸生媒體研究機構，不少美國選民感到美國民主蒙受威脅，擔心川普再入主白宮，兩黨會在種族、性別、兒童教育，生育權利議題上分歧。

川普在2016年第一次上任後，筆者記得也曾有「移民潮」包括筆者在美國西岸的老友們，想要逃離美國到加拿大定居。結果是沒有人逃難，「按兵不動」之下，在他任內四年存活下來，前提是這些朋友在新冠疫情中不理會川普的陰謀論，自動防禦戴口罩打疫苗。川普的其他所作所為，似乎沒有對美國有何大的影響，他在美墨邊境建築「防君子不防小人」的高牆對抑止無證客也無大用。

這次2024川普再度上台，會有何不同？除了他老了四歲，講話也會說錯話之外，他會有何作為？共和黨的理念是「小政府」，也就是縮小聯邦政府機關，儘量不介入各州的地方政治。以加州 為例，為全世界第五大經濟體，不需要依靠聯邦政府，所以川普也不能為所欲為指揮加州該走那個方向。

紐森州長已經在準備繼續推行使用電動車輛、減少環境汙染等有利美國以及全球的策略，即使反科學及捧石化的川普再入白宮。雖然在此次選舉結果的地圖上一片紅潮，民主黨的藍州包括加州、麻州、紐約州等仍為州民學識技能高、能夠帶領美國前途的地區，自給自足，不論選舉的結果。

「面對」而不是「逃避」為解決問題的方法，民主黨為多數的加州在這次大選中，開放的選民也能夠通過保守的提案，去除重罪輕判的法案以及檢察長，為州民能夠適應及變通之實例。即使川普非理想領袖，美國仍為一法治國家，他登上總統寶座已經讓他在刑事訴訟逃過一劫，應該不敢再肆無忌憚胡作非為。再者，他如果不能實現承諾，投票給他的選民為了自己的利益也會想辦法讓他下台。總言之，川普既然已經上台，就再給他一次機會，對他不滿的選民，不需逃避或是向任何勢力低頭。加拿大是個好地方，可以去那散散心，但是攜家帶眷逃離美國遠走他鄉，筆者認為是大可不必。