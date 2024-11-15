我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年僅27歲 李威特獲任最年輕白宮發言人

言詞犀利、性格剛烈 川普華裔發言人接白宮通訊主任

台朝野齊心應對川普威壓

戴世瑛（台北市）

川普勝選，震撼全球。連日來觀察國內各界對經貿、軍購、半導體產業等領域即將到來的「川普效應」，可謂惴惴不安。處此變局與美方恐「需索無度」的情況下，我認為未來除非台灣朝野團結，否則僅靠執政當局的表忠、輸誠甚至繳「保護費」，只怕難以應付。

或會有人質疑：在野既非當家作主，為何還要擔責？我所持理由是：

首先，依據國際談判的「雙層賽局」理論，各國間外交互動既有國際因素，亦含國內政治因素。面臨談判對手國的施壓，在達成協議前，策略上可善加利用國內其他政黨、媒體、利益團體、選民等對協議內容的抗拒或不同意，要求讓步妥協，從而取得本國最大利益。

近日媒體預測，台灣為討好迎合川普，可能列鉅額軍購清單、提高國防支出在GDP占比、加速半導體先進製程與供應鏈赴美等。然以上之舉，皆涉及國家重大預算編列，與高科技投資出口管制相關法令的修正。茍無國會配合，原不可能通過。當年服貿、貨貿闖關失敗，皆為殷鑑。賴政府正陷「雙少數」弱勢窘境，故掌握立院多數優勢的在野陣營，若能堅持底線，嚴格監督把關，對外扮好「黑白臉」，相信能發揮上述的談判後盾功能，至少能用最少的代價滿足取悅美方，以維護國家權益。

其次，川普任期橫跨2028至2029年，正值台灣下屆總統與立委大選。屆時針對段期間台美外交的利弊得失，及對兩岸關係所造成的影響，藍白參選人、尤其是有志大位者，都應明確表態與提出檢討，以區隔政見。何況受川普關稅政策威脅的傳統工具機與電子產業，現多集中於在野執政縣市如桃園、新竹、台中等。故於距今較近的2026年地方選舉中，倘能未雨綢繆，掌握相關議題，事前研妥救濟對策，對爭取勝選同有裨益。

更重要的，川普當選後台灣左支右絀，無疑是長期外交、國防上的單邊押寶、與過度親美立場所導致。從川普提名抗中色彩鮮明的華茲與盧比歐分任國家安全顧問與國務卿，被華爾街日報評為對華鷹派「夢幻團隊」，顯見日後美中衝突勢將愈演愈烈。身處兩強夾縫中，要避免淪為「籌碼」、「棄子」，或成為日本學者小笠原欣幸所謂的「台灣惡夢」，現階段最佳解套之法，莫如兩岸恢復協商，平衡台美中關係。誠如前立委丁守中昨天投書民意論壇所主張的「面對川普威壓、兩岸和諧可釜底抽薪」，此任務艱鉅，試問一向堅持與對岸交流對話的國民黨，孰能擔當？

對台灣而言，川普新任期或是國內各陣營間關於「倚美保台vs.和中保台」路線的一次總檢驗。亦可視為促成兩岸融冰、開啟和平避戰的一個新契機。成語云「兄弟鬩牆，外禦其侮」。希望朝野各黨既競爭，也別忘了要合作。

（本文取自11月16日聯合報民意論壇，作者為律師）

川普 華爾街 預算

上一則

川普風暴來襲 黯淡的國際峰會

下一則

台灣基層教練心聲 數字以外如何衡量

延伸閱讀

川普回鍋 末日博士：如果美國限制買台灣晶片就太蠢了

川普回鍋 末日博士：如果美國限制買台灣晶片就太蠢了
川普關稅政策嚇到Breville咖啡機？趁亞馬遜降價可囤貨

川普關稅政策嚇到Breville咖啡機？趁亞馬遜降價可囤貨
新政府專注俄烏戰爭 川普：俄羅斯烏克蘭必須停下來

新政府專注俄烏戰爭 川普：俄羅斯烏克蘭必須停下來
不同於反川阿諾 史特龍讚川普如「華盛頓第二」

不同於反川阿諾 史特龍讚川普如「華盛頓第二」

熱門新聞

「一洲焦點」談共和黨完全執政及川普新團隊。(世界新聞網)

一洲焦點／共和黨川普完全執政 是好事嗎？檢視新團隊

2024-11-13 14:13
圖為2019年日本G20峰會，時任美國總統川普(左)和中國國家主席習近平(右)在雙邊會晤中握手。(美聯社)

美中經濟戰 川普回任的一等大事

2024-11-10 01:01

川普新閣鷹派當道 美中關係變數多

2024-11-12 01:00

總統選舉人團、最高法院 都面臨改革

2024-11-11 01:00
(世界新聞網)

一洲焦點／川普重返白宮、民調全錯 媒體掩過

2024-11-06 14:14

共和黨將完全執政 民主黨要加油

2024-11-09 01:00

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息
薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照
薄瓜瓜將成宜蘭女婿 準岳父背景曝光 藍綠都祝福

薄瓜瓜將成宜蘭女婿 準岳父背景曝光 藍綠都祝福
水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招

水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招