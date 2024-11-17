珠海體育中心慘案駭人聽聞

面對貪贓枉法的遍地官吏和不公的變態社會，草民手無寸鐵，沒得討回公道，交通工具汽車，成了暴戾者大規模殺人的工具。

光棍節晚近八點，珠海香洲體育中心燈火通明，大量市民在這裡健身休閒，跳廣場舞。六支徒步隊，50人一方隊，進行集體體育活動。突然一部越野車撞斷圍欄衝進跑道，開足馬力高速向人群來回碾壓，頓時倒地者慘叫哀嚎，死傷近80人。

央視新聞12日報導，35人死亡。翻查大陸重大交通事故0、殺人、工礦爆炸坍塌等資料，絕大部分死亡人數都是35人。多麼巧合的數字。事發後，網絡視頻圖片被封殺，外媒採訪被阻止。民眾無從查證，壞事只能任由官家縮小，好事任他誇大吹噓。

警方指疑凶樊某因離婚財產分配不公。可能是對法院判決不滿而報復社會。網傳62歲的肇事人為政府退休 官員。離婚糾紛，具體案情警方沒有披露。冤有頭債有主，如法院不公因而報復無辜百姓，本末倒置，當千刀萬剮。

近兩三年，經濟崩潰，政局不穩，社會治安敗壞。50年代及胡溫時期，大陸夜不閉戶。近幾年，沿海城市密布監控攝像頭，維穩經費超過軍費，可悲的是，暴力反而層出不窮，各種兇殺事件司空見慣。報復不公社會，殘殺無辜百姓，亂世已經出現，究其因，政治經濟敗壞，官員躺平，民不聊生。

官媒經常嘲笑美國槍枝氾濫，槍擊 時常發生，而今，社會治安惡性案件東升西降，政府控制所有媒體，民眾不准擁有自衛武器，這樣的政府官員，傻瓜都會當。