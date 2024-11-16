大選結果 偶然或必然？

一場有億萬人參與，花費159億美元競選巨資，全世界矚目的總統大選，終於有了結果。這場歷時大半年，選情十分緊繃膠著的大選，共和黨總統候選人川普最後以絕對優勢碾壓民主黨總統候選人賀錦麗 勝出，成為美國下一屆第47任總統。同時，共和黨還收獲了參眾兩院多數席位，紅潮席捲全美。

這樣的結果是事出偶然還是必然？筆者在3月9日一篇題為「拜登 執政的功與過」文中已經指出，拜登總統雖然在內政和外交方面都取得可圈可點的成績，但他要尋求連任卻有著年齡大、副手無能、非法移民 三個致命的弱點，三個不可逾越的障礙，事至今日果然不幸言中，一一應驗。

不可抗拒的生理規律讓拜登顯得老邁木納，在與川普的辯論中反應遲鈍劣勢盡顯，這讓全國人民心中疑問「廉頗老矣，尚能飯否？」，盡管他自己不服老，多次堅稱參選到底，還能勝任四年總統，然而終究架不住黨內黨外的巨大壓力不得不放棄競選連任。

拜登當初選擇賀錦麗作為副手是一個「政治正確」下犯的根本性錯誤，選擇一位具有非裔印度裔血統的有色女性，可能對吸選票有些作用，但賀既無領導世界強國的雄才大略，又缺少從政歷練，在加州做檢察長期間推行極左政策引眾怒。才德不配位的「阿斗」，又不經黨內初選，直接交由她接棒參選更是錯上加錯。這一決定可能不是由拜登自己做出，而是由歐巴馬等黨內大佬操控，以圖再次複製出以膚色取勝的先例。

日益嚴重的非法移民問題，成為拜登執政最大的負資產，其對這次選舉的影響遠比阿富汗撤軍敗筆深廣。而拜登曾將處理邊境無證移民的重任委託給了賀錦麗，賀在副總統位上三年餘，根本毫無作為。這讓川普撿到槍，成為經濟議題外，主攻對手的首要目標。放任大量非法移民入境，或許民主黨有著以後可以不斷增加選票的長遠考量，但弊大於利的做法，讓選民因不滿而轉投共和黨，反噬選情，賀自然首當其衝。

四年一次的大選已塵埃落定，作為不是選舉而是挑選的「政治正確」總統侯選人賀錦麗，敗選是必然的，這也是長期以來選民對民主黨極左政策的總體反彈。其實，單方面指責民主黨的「政治正確」有失公允，共和黨，更確切地說川普也有他的「政治正確」，迎合傳統保守的選民，他選擇副手要求是根正苗紅的白人男性、年輕、忠誠、有逆境中勵志成長的經歷和堅定的价值信仰。范斯符合以上標準，自然就成了川普物色屬意的接班人，而不是少數族裔女性的海理。范斯也與賀錦麗一樣缺乏歷練沒有政績可言，希望范斯以後多多積累經驗和治國能力，成為年輕有為的政治家，而不是曇花一現成為第二個賀錦麗。