「川普現象」帶來的歷史偶然性

第47任美國總統大選 已經落下帷幕。共和黨 取得眾議院和參議院壓倒性勝利，並把川普 戲劇性地送入白宮。或許我們可以把這次川普歷史性回歸稱之為「川普現象」。

2016年川普當選第45任美國總統，引發海內外一片轟動。大選結束並沒有平息兩黨對立情緒。反而，褒貶聲一浪高過一浪。擁護和反對意見在選後依然存在著嚴重對立，此一現象在美國歷史上實屬罕見。作為素人總統的川普，以其強悍，獨立特行的行事作風，在國際上也引發極大爭議。

川普冠以反傳統的領導風格，把維護美國國家利益狹隘化。他揮舞著關稅大棒，單方面要求歐盟等國家提高軍事支出。這種孤立主義的思想，令歐洲等美國長期盟友感到不安，甚至憤怒。但是，川普並不因為盟友的反對而退縮，反而，繼續高舉維護美國國家利益旗幟，與盟友展開激烈較量。這也使得美國與盟友之間出現少見的裂痕。

最引發全球不安的是川普對華發動了貿易戰，打亂了中國作為全球供應鏈的「世界工廠」布局。最可怕的是，川普並不以此為終點，一波又一波的美中貿易戰，科技戰，人才戰輪番上演，打得中國措手不及，疲於應對。川普對華強硬的打法，導致了中國改革開放以來，快速增長的勢頭戛然而止。

川普單邊主義的務實外交，徹底改變了民主黨長期堅持的多元，務虛外交策略，改以美國優先的全球發展戰略。這無疑給衰弱中的美國打上一劑強心針。這恐怕就是大批川粉矢志不渝跟隨川普的原因。

2020川普競選連任失敗，並拒絕承認敗選，一度還鼓勵川粉衝擊國會釀成悲劇。川普一系列操作，都讓大部分美國人感到不解。但是，正是川普奇葩的風格令更多的川粉團結在他周圍，而久久不肯散去。這就是川普繼續投入2024年美國總統大選的底氣和籌碼。

隨著共和黨黨內初選逐步明朗化之後，川普高居不下的民調，終於讓他再一次成為共和黨總統候選人。川普以78歲高齡投入競選，令部分共和黨精英感到焦慮，好在連任的拜登，老年化的問題更加嚴重，這無疑給川普支持者帶來更大信心。

拜登中途退選，副總統賀錦麗接棒後，人氣一路往上沖，民調直逼川普，甚至超過川普。但是其原因並不是因為人們喜歡民主黨賀錦麗的個人魅力，或民主黨這四年執政有多少業績。而是因為這場總統大選本質上是喜歡川普和不喜歡川普之間的拔河比賽。

如今選舉結果揭曉，歷史再一次站在川普這一邊。川普再一次當選美國總統，它作為「川普現象」帶有很強的歷史偶然性。從某種意義來說，「川普現象」是空前絕後的歷史事件。