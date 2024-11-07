川普魔法 台應因勢利導

根據蓋洛普與皮尤研究中心選前調查，在此次美國大選中，選民最關注的議題就是經濟。因此民主黨選舉失利的主因可以說是選民對拜登經濟學的否認。

弔詭的是，民眾感受與所有的經濟數據似乎是「一個美國、兩個世界」。失業率依然維持在4％左右的歷史新低、10月的個人消費支出通膨已經降到2.1％，非農就業在今年到目前為止每個月平均增加17萬個工作、第三季的GDP季比年增率顯示為2.8％，這些數字都遠勝眾多工業化國家。這些資料也都顯示川普 即將進入一個通膨溫和、且繼續擴張的美國經濟體。

川普提出了多項國內經濟政策，最有可能立即實現的是將他在首任總統期間制定的減稅政策變成永久稅法，該政策將於2025年到期。該稅制減少了個人所得稅率、提高扣除標準、也降低了企業稅。使聯邦個人所得稅減少。川普也表示將進一步把企業稅率降至15％，這些措施都會更加重政府財政的負擔。根據一份5月參議院預算辦公室的計算，川普的計畫一旦執行，將在未來10年增加4.6兆美金的赤字。

除了減稅外，川普提到許多精簡政府人士的計畫，以減少浪費、增加效能。在接下來的四年，我們將會看到一個更小、更窮、舉更多債的美國政府。美債殖利率將會攀升，造成全球資金繼續往美國移動，讓美元更強勢。

對關稅 情有獨鍾的川普，相信可透過外國繳的關稅來補貼國內財政支出。他之前所提的對中60％關稅、最高對其他國家無差別20％關稅，都極有可能通過並執行。此舉預期將會引起另一波貿易戰，但美國不見得能贏。

關稅傷人七分，損己三分。2018年的關稅不但讓中國將關稅直接轉嫁給美國，提高進口貨品價格，負面地影響了美國消費者和企業之外。該年美國對中國的貿易赤字不減反增，增加了430億美金。

如果川普繼續執意增加關稅，不但會讓進口貨品價格增加，使通膨死灰復燃，他國也將用關稅或貿易配額來報復美國，屆時美國出口廠商將面臨極大挑戰，進一步影響美國本土產業。

川普認為關稅可以增加國家收入，也可逼貿易夥伴改變貿易甚至政治的行為軌跡。但他忽略關稅的後座力，以及強勢美元使美國在國際貿易中處於劣勢的全面考慮。這也將使美國更快地進入新孤立主義，甚至有可能將美國經濟推向衰退。

過去幾年的美中貿易戰、晶片 戰，讓台灣不得不在高階晶片產業選邊站。但順從並未換來尊重，川普不但提出台灣偷晶片說，還提出保護費之說。言下之意，台灣的安全保障是可以交易的。如果順著川普的商人交易邏輯，他似乎認為台灣是「拿多於給」的政治負擔。

但美方利益和台灣利益不總是重疊的。中國大陸和香港目前依然是台灣最大的貿易夥伴，接下來的四年，台灣是否應該思考如何能夠不選邊站、如何左右逢源。例如美方沒有管制的被動元件、相關製程、積體電路、成熟製程晶片、資通與視聽產品，都可以兩邊做生意。

對台灣政府而言，如何靈巧像蛇，產業政策、資源配置應當更加多元配置、分散風險，不只是單單傾注在台積電；另外在與美方談判時，是否能適時讓川普政府感受到沒有台灣（產品）的日子會有多痛苦？美國的車廠是否因為缺晶片要停工？製造業是否會受到衝擊？以川普的魔法打敗他的魔法。

接下來的四年，台灣能夠做的，不只是被動地接受美方指導。既然川普是商人，台灣應順著他的邏輯來和他交易，爭取到對台灣最大的利益，才是台灣全民之福。

（本文取自11月8日聯合報民意論壇，作者為加州大學戴維斯分校客座教授、加州州政府研究首席）