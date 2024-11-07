川普通膨 老百姓付代價

賀錦麗輸了美國總統大選，主要還是輸在兩個美國人最關心的議題上，第一就是經濟，第二就是非法移民 問題，川普 提出解決這兩個問題的方法，都會大大增加通貨膨脹的風險。

首先，川普要對所有從中國進口商品課徵60％關稅 ，對其他國家進口商品一律課10％至20％的關稅。川普認為進口減少，生產會改在美國生產，如此就可以增加美國人的就業機會，但幾乎所有的經濟學家都認為提高關稅會造成通貨膨脹。

雖然川普在上一任內，對中國大陸進口品課徵關稅並沒有造成很明顯的通膨，那是因為上次課徵的稅率是分批課徵，最高的也才25％，也沒有對其他國家增加關稅；況且當時疫情的關係，美國景氣不振而導致國內需求疲弱。

但是這次不一樣，雖然川普再三強調拜登政府治理下經濟一塌糊塗，可是事實上，美國這幾年的經濟表現都比歐盟國家來得好很多，上一季美國經濟的數字表現亮麗，通膨也達標，實質薪資也正成長，國內需求強勁，如果再加上對中國所有進口商品加大幅度課徵關稅，以及對所有其他國家所有進口商品也都課徵關稅的話，通膨再起是遲早的事。

加大課徵關稅的最大受益者就是美國國內廠商，減少進口商品的競爭，需求不變的話，就可以漲價，關稅不見得能完全收到，可是消費者要付出更高的價格來消費。

而另外受害者就是美國農夫，貿易戰是對等的，被課關稅的國家一定會採取報復性關稅，而美國是農產品出口大國，因此美國農產品就變成替代羔羊，中國也對美國農產品課徵25％的報復性關稅，川普政府為了彌補農夫的損失，總共補貼610億美國納稅人的錢給美國農夫，如果川普在第二任內對所有國家都課徵關稅的話，可以想像美國納稅人要掏更多的錢來照顧農夫們。

川普宣稱一上任就要進行美國歷史上最大的驅逐非法移民行動，根據估計美國大約有1100萬非法移民，而美國企業研究院估計，驅離這些非法移民，美國的GDP會少掉0.5個百分點，以美國是全球第一大經濟體而言，0.5個百分點是很大的數字。

美國現在已經很缺工了，特別是那些需要勞力密集的行業，一般美國人也不願意做的工作，現在要把這些非法移民勞工驅離出境，會更惡化缺工的狀況，勢必導致非技術性工作的薪資大幅上揚，進而連動影響到其他工作的薪資，而這些非法移工做的工作是機器人很難取代的，最終就會產生所謂的薪資推動型的通貨膨脹。

通膨將再起，川普的民粹經濟學是禁不起檢驗的，最終付出代價的還是一般老百姓。

（本文取自11月8日聯合報民意論壇，作者為大學教師）