我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投票戴MAGA帽被勸阻 川粉「脫衣狂甩」只穿內衣飆罵

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

從伍華徳新書「戰爭」 論拜登策略

薛永康 （加州）

伍華徳( Bob Woodward) 為揭發尼克森水門案的調查報導專業記者，在他435頁的新書「戰爭」 War中，前半段敘述俄烏戰爭、後半段報導以巴戰事，詳細敘述拜登政府對於兩個戰爭採取的立場、策略，以及歷史對拜登的定位。

普亭的俄軍大舉壓境烏克蘭，拜登的策略是警告普亭不要越界，否則要承擔後果。拜登的幕僚如外交部長布林肯、國安顧問蘇利文、中央情報局長伯恩斯則建議拜登用「虛張聲勢」的方法，告知俄軍如果越界，美國將會參戰。

拜登個人所持的策略：第一步是儘可能「避免戰爭發生」。如果戰爭發生，下一步為「避免戰爭升級」。他避免俄烏戰爭發生的方法為警告普亭，如果他越界侵略，美國會對俄羅斯採取經濟制裁、例如凍結俄羅斯在美國的資產，以及阻止輸入美國的原油等。同時他會幫助友邦烏克蘭保衛領土，但是他不會讓美軍介入戰爭，以避免區域戰爭升級為全球大戰。所以拜登否決了幕僚用虛張聲勢的建議。拜登與幕僚開會時，他保持一個開放的態度，聆聽各種建議，但是最後做決定還是他本人，所以他稱所有政策為「拜登政策」；由他決定也由他自己負責。為了避免戰爭升級，他告知烏克蘭總統勿踏紅線，例如不能把飛彈朝向克里姆林宮，同時也告知美軍不會踏上俄烏戰場，拜登把該說的話都先講清楚了。

同樣地在以巴衝突中，拜登軍援以色列，但是一直要求以色列總理除了停戰之外，解救人質、勿把戰爭升級，同時要求開放以埃邊界，好讓救濟巴勒斯坦的民生物資進入加薩。拜登以及他的幕僚在這個方面，尤其是布林肯經常不眠不休奔走於中東，好言勸導各國領袖，不要介入造成戰爭升級。以色列總理內唐亞胡與拜登相識達40年，雖然固執己見，但是對拜登的勸告也有妥協的地方，美國幫助以色列用防禦系統打下數百顆由伊朗射出的導彈，以色列免於一劫。拜登勸告內唐亞胡把它視為一個「勝利」，不要尋求對伊朗報復。

拜登在任內歷經兩個區域性戰爭，他苦心積慮勸告普亭以及內唐亞胡不要發動戰爭。雖然戰爭已經發生、拜登除了軍援烏克蘭以及以色列之外，不遺餘力阻止戰爭升級，不供給友邦極大殺傷力武器，也不讓美軍踏上戰場，防止了世界大戰。

伍華德在他新書結語中，謂美國總統的職責如果是保護美國本土以及人民的安全，拜登是做到了。拜登政府有成功的地方，也有改進的空間，但根據所有的證據及資料，伍華德認為拜登與他的幕僚將會在歷史上留下一筆；為一具有穩定性、明確目標以及領導能力的政府。

拜登 以色列 普亭

上一則

這周末可能是北京最緊張時刻

下一則

不當「啞裔」 踴躍投票 華人舍我其誰

延伸閱讀

川賀決戰七關鍵搖擺州

川賀決戰七關鍵搖擺州
賀錦麗批富士康設廠爭議 川普指拜登政府就業數字說謊

賀錦麗批富士康設廠爭議 川普指拜登政府就業數字說謊
美國大選前超級周末 賀川北卡拚場、民主黨重兵集結賓州

美國大選前超級周末 賀川北卡拚場、民主黨重兵集結賓州
歐記健保開放登記 2100萬人獲補貼…這些人首度獲准加入

歐記健保開放登記 2100萬人獲補貼…這些人首度獲准加入

熱門新聞

(世界新聞網)

一洲焦點／選前衝刺 拜登惹禍？華郵社論保持中立

2024-10-30 14:11

選民準備好再讓川普領導嗎

2024-10-30 02:00

賀錦麗的希望 女性選民空群而出

2024-10-27 02:00

馬斯克押寶川普 插手政治引爭議

2024-10-29 02:00

北韓烏克蘭參戰 中國反應慢半拍

2024-10-31 02:00

搶購好市多金條 彰顯黃金的角色

2024-10-28 02:00

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
專家講真話 半年一次洗牙拋光沒必要?

專家講真話 半年一次洗牙拋光沒必要?
華人車牌加裝透明保護殼收千元罰單 申訴後改25元

華人車牌加裝透明保護殼收千元罰單 申訴後改25元
重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢