從伍華徳新書「戰爭」 論拜登策略

伍華徳( Bob Woodward) 為揭發尼克森水門案的調查報導專業記者，在他435頁的新書「戰爭」 War中，前半段敘述俄烏戰爭、後半段報導以巴戰事，詳細敘述拜登 政府對於兩個戰爭採取的立場、策略，以及歷史對拜登的定位。

當普亭 的俄軍大舉壓境烏克蘭，拜登的策略是警告普亭不要越界，否則要承擔後果。拜登的幕僚如外交部長布林肯、國安顧問蘇利文、中央情報局長伯恩斯則建議拜登用「虛張聲勢」的方法，告知俄軍如果越界，美國將會參戰。

拜登個人所持的策略：第一步是儘可能「避免戰爭發生」。如果戰爭發生，下一步為「避免戰爭升級」。他避免俄烏戰爭發生的方法為警告普亭，如果他越界侵略，美國會對俄羅斯採取經濟制裁、例如凍結俄羅斯在美國的資產，以及阻止輸入美國的原油等。同時他會幫助友邦烏克蘭保衛領土，但是他不會讓美軍介入戰爭，以避免區域戰爭升級為全球大戰。所以拜登否決了幕僚用虛張聲勢的建議。拜登與幕僚開會時，他保持一個開放的態度，聆聽各種建議，但是最後做決定還是他本人，所以他稱所有政策為「拜登政策」；由他決定也由他自己負責。為了避免戰爭升級，他告知烏克蘭總統勿踏紅線，例如不能把飛彈朝向克里姆林宮，同時也告知美軍不會踏上俄烏戰場，拜登把該說的話都先講清楚了。

同樣地在以巴衝突中，拜登軍援以色列 ，但是一直要求以色列總理除了停戰之外，解救人質、勿把戰爭升級，同時要求開放以埃邊界，好讓救濟巴勒斯坦的民生物資進入加薩。拜登以及他的幕僚在這個方面，尤其是布林肯經常不眠不休奔走於中東，好言勸導各國領袖，不要介入造成戰爭升級。以色列總理內唐亞胡與拜登相識達40年，雖然固執己見，但是對拜登的勸告也有妥協的地方，美國幫助以色列用防禦系統打下數百顆由伊朗射出的導彈，以色列免於一劫。拜登勸告內唐亞胡把它視為一個「勝利」，不要尋求對伊朗報復。

拜登在任內歷經兩個區域性戰爭，他苦心積慮勸告普亭以及內唐亞胡不要發動戰爭。雖然戰爭已經發生、拜登除了軍援烏克蘭以及以色列之外，不遺餘力阻止戰爭升級，不供給友邦極大殺傷力武器，也不讓美軍踏上戰場，防止了世界大戰。

伍華德在他新書結語中，謂美國總統的職責如果是保護美國本土以及人民的安全，拜登是做到了。拜登政府有成功的地方，也有改進的空間，但根據所有的證據及資料，伍華德認為拜登與他的幕僚將會在歷史上留下一筆；為一具有穩定性、明確目標以及領導能力的政府。