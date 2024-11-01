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若川普勝選 台灣成水岸第一排

廖明輝（台北市）

川普近來聲勢似乎一改先前落後局面，大有勝選可能。川普前國安顧問波頓日前受訪指出，若川普重返白宮，台灣可能會遭殃。波頓透露，川普曾用生動比喻台灣在他心中的地位：他指著馬克筆的筆尖說「這是台灣」，然後指向白宮橢圓形辦公室的桌子說「這是中國」。波頓認為，在川普心中，美國對其民主盟友的承諾與義務不過如此。但已故作家范疇曾提出不一樣的觀點認為，倘若川普不了解什麼叫「第一島鏈」，那只要告訴他台灣是「水岸第一排」，他三秒鐘就懂了。所謂「水岸第一排」的位置，象徵著極高的戰略價值。

台灣就如同一棟位處「水岸第一排」的有產權爭議大樓。在川普的「地產世界觀」裡，這樣的資產無疑會引起他交易談判的興趣。川普可能不會介入兩岸主權爭議，但這並不妨礙他推動軍售，恰如提供大樓所需的機電設備和保全服務，以確保其運作與安全。在這樣的框架下，美國對台軍售的意義不僅在於經濟利益，還是維繫亞太地區戰略平衡的一部分。

進一步來說，台灣作為「水岸第一排」的重要建築，因而，川普不會允許任何一方砸爛台灣，包括台灣自己。這意味著即便川普抱持孤立主義立場，但當牽涉到美國的戰略利益時，他的保護主義不見得會讓台灣被放棄。

因此，若以川普的「地產世界觀」來理解台美關係，他或許不會因為民主理想或價值觀而對台灣提供全然無條件的支持，但他對於保護這座「水岸第一排」的態度卻出於務實的考量：保護台灣即是保護整個亞太戰略的核心。台灣對美國的戰略價值，不僅限於地理位置和軍事利益，還包括其作為全球供應鏈中樞的重要性，特別是在半導體產業的地位。這樣的經濟依存和利益交織，使得美國無法忽視台灣的重要性。

（本文取自11月2日聯合報民意論壇，作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

川普 波頓 白宮

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川普外交政策：孤立主義與保護主義

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