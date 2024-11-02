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非典型狂人總統征途 川普2.0進擊白宮

社論編輯為賀錦麗背書被阻

薛永康╱托倫斯

華盛頓郵報老闆 Jeff Bezos ，以及洛杉磯時報業主黃馨祥阻止其社論編輯為賀錦麗背書。目前洛時三位名編輯Robert Greene、Karin Klein 以及Mariel Garza 憤而辭職。

對華盛頓郵報而言，這是多年來第一次未替總統候選人背書，洛時也是同樣情形。原因為何？洛時已經有將近1800名讀者取消訂閱，由於不同意社論對某些選舉論調的說法。洛時經營困難，今年已經裁減不少員工，訂戶取消訂閱更是雪上加霜，是否因此拋棄不偏不倚的社論，而朝著迎合讀者的偏好方向？再者，不良社交媒體充斥，這兩個大報就事論事指出川普的問題，有否受到任何威脅恐嚇則是不得而知。

不論何種原因取消對賀錦麗的背書，這兩大報的社論編輯發言的自由已經蕩然無存，社論代表該報的立場及看法也隨之消失。對於讀者來說，如果不同意社論的看法，可以用「讀者投書」的方式反映，取消訂閱只會失去增加自己的視野以及接受不同意見的機會。讀者對於與社論意見不合可以「自律」，報業對於不同論點應該採取何種態度呢？

「文字獄」是中國過去專制統治者對文人的一種政治迫害，文字獄剝奪了文人的言論自由，報業禁止社論編輯為賀錦麗背書是否與文字獄無異？剝奪社論編輯的「言論自由」不也是類似接受如文字獄相同的遭遇？

一個民主社會，每個人都有發表意見的權利，社論編輯也不例外。在目前不良社交媒體傳播不實信息、謠言滿天飛之時，讀者仰賴為民喉舌的傳統大報如華盛頓郵報、洛杉磯時報、世界日報等以正視聽。報業代表的是一個文化，缺少報紙的地方就會淪為「文化沙漠」，我們支持報業也寄望報業維持優良傳統。希望洛時及華郵愛惜自己的羽毛，挺身而出為正義發聲、替總統候選人背書，切勿被利益收買、勿向惡勢力低頭！

華盛頓郵報 賀錦麗 洛杉磯

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