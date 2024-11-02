投票就是代表你的觀點、心聲

在洛杉磯 居住30多年，自從1998年成為美國公民後，每年的選舉都積極參與，行使公民權利。

一開始參加選舉只是覺得成為公民後有這個權利參加，對所有的被選舉人背景、理念、黨派都沒有深入的了解，選完之後拿到「I voted 」貼片貼在胸前，感覺挺驕傲的。

隨著在美國居住的時間越長，越能體會到你的選票不僅僅是參與，還是表達你對國家、州、縣、市各級領導人選擇，代表你的觀點，表達你的心聲。

在洛杉磯與加州 這麼多年，近幾年的變化深深地感覺到需要用我們的選票來表達老百姓的心聲。特別是與我們日常生活息息相關的事情，像無家可歸者。我在伍蘭岡同一個辦公樓開診所30年，馬路對面就是一所高中，辦公樓西邊是一個汽車旅館。幾年前汽車旅館被「希望使命，HOPE THE MISSION」買下，成為了無家可歸的遊民居所。周圍的鄰居和市民群起抗爭，因為按照加州議會通過的法案，無家可歸收容所必須離開學校和幼稚園至少500呎，而汽車旅館的街對面就是學校。於是「希望使命」改變策略，把這個收容所變成對藥物成癮的懷孕或有孩子婦女棲息的地方，暫時不要無家可歸者。兩年過去了，今天我在網上查看，「希望使命」的廣告：「開放參觀，伍蘭岡100間房、400個床位開放接受無家可歸人士，這是你們最新的避難所」。可見時間一長，「希望使命」公開違反加州和洛杉磯市的規定與法律，招攬無家可歸人士入住，也沒有人能追究。

近日洛杉磯時報報導，洛杉磯市政府證實計畫把無家可歸街友搬到室內準備70億美元，但實際計算出來是210億7000萬美元，是計畫的三倍。我就不明白洛杉磯歷任市長都把減少無家可歸者做為政績大肆宣傳，可為什麼無家可歸街友越來越多，政府用納稅人的錢也水漲船高，這是一個無底洞。

我診所附近的西野購物中心，今年已經發生了幾次「零元購」，其中一次有20多人集體搶劫數萬美元的商品；去年加州還通過法律僱主不能要求僱員制止「零元購」，這無疑助長了犯罪分子的囂張氣焰。

今年以來，全國各地各種罷工 此起彼伏，小的罷工不說，先是三大汽車製造商工人的罷工；接著是東海岸數萬碼頭工人罷工；再有波音公司飛機製造機械師罷工。是什麼樣的大環境促使罷工的發生？稍微有點腦子的人都不難看出問題所在。罷工的結果肯定是工人漲工資，開公司是要獲取利潤的，然後公司雇主把給工人漲工資多花的錢，從產品加價裡拿回來，最後倒霉還是消費者。

我的選票是我可以表達我觀點的直接方式，今年我不會郵寄選票，一定去我家附近的選舉站投下我的選票。