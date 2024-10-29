川普若回歸 美中台生變

美國大選，各方預料川普 可能會勝出。如果川普回歸，中美台三方關係將會產生什麼樣的變化呢？

川普接受訪問時已表示，美國不會出兵協防台灣，如果中共攻台，美國將會對中國徵收150％至200％的關稅 。川普更批台灣偷了美國的晶片 生意，必須要付美國保護費。這顯示新的川普政府將會延續過去的中美貿易之戰，但不會引發中美以及兩岸之間的軍事衝突。

因此中美台三邊的核心問題將會聚焦在「經濟談判」以及「晶片戰爭」。前者，川普將會延續關稅保護政策，對中國商品提高關稅；後者，川普將會持續對中國實施晶片制裁，限制中國高科技產品的發展與輸出。

這兩者對台灣最直接的影響，就是對陸的貿易輸出以及台積電的海外投資。中國受到美國的關稅打壓，台灣經濟一定會受到影響，當內需市場緊縮，台灣對大陸的貿易輸出也會減緩，經濟會持續衰退。再者，川普將會要求台積電大幅增加對美的投資，並且將產業鏈一併外移，讓台積電在美國生根立基，幫助美國成為「晶片強國」。這在中美競爭的策略上極為重要，因為美國在一些高科技的民生產品已經落後中國，所以必須靠著晶片在人工智慧的領域上擊敗中國。

當然，中國在晶片的發展上正在埋頭苦幹，默默地進行一場寧靜革命。如果中國能夠突破美國與西方的晶片制裁，在晶片的製造與技術上取得自主研發量產的能力，那麼中美競爭將會迎來戲劇化的轉變。屆時台灣的護國神山已被逐步掏空外移，面對中國大量廉價且具競爭力的晶片，台灣的經濟與電子產業將會面臨嚴峻的挑戰。

在政治上，賴清德將會持續抗中保台路線，而川普對台灣會更加予取予求，在徵收所謂的「保護費」上，不論是軍購或是美國農畜牧產品的進口，川普都會要求賴政府付出更大的代價。以川普生意人精打細算的性格，更極有可能在美中競合複雜的因素中，或出賣台灣，或將台灣推向戰火。可嘆的是，台灣現在檯面上受到重用的，都不是專業的外交人才，因此如何因應川普重新上台後瞬息萬變的國際變化，將會是賴政府最大的挑戰。

這些年來，民進黨與台派信眾不斷用唱衰、仇恨去看待中國，中國卻變得愈來愈強大，而台灣卻變得愈來愈衰微，再愚蠢的人也知道應該要移山而不是繼續去撞山。意識形態是執政者用來剝削人民與創造政治狂熱反智信徒的最佳良藥，但自我感覺良好不能當飯吃，天天喊台灣第一也不會讓自己變得更強大。面對川普的可能回歸，賴政府跟台灣人民都必須冷靜去思考兩岸問題的解決之道，在政治的分歧中，找到一個公約數可以重新開啟對話，共謀兩岸人民之福。

（本文取自10月30日聯合報民意論壇，作者為伊利諾芝加哥大學教授）