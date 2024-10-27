穩定長存 北京能圓教宗願望？

十多天前，在梵、陸主教任命臨時協議將於本月底前續簽之際，我們見到了雙方更進一步的友好舉動：杭州教區主教楊永強再次前來、曾被教廷「絕罰」而後赦免的閩東教區主教詹思祿出席世界主教代表大會，並與教宗方濟各 見面親切問候，這好兆頭馬上令人聯想到該協議理當有更進一步的發展，果不其然，延長為四年續約一次。

梵陸關係在今年彼此忍讓的情況下，取得長足的進展。主教任命臨時協議在過去六年中發生了根本性的變化，大約有十位主教被任命和祝聖，同時一些此前未被北京承認的主教，其公共角色也正式化。梵陸雙方合作也體現在來自中國大陸的主教出席了梵蒂岡主教會議以及歐洲和美國的其他活動；堅持不加入大陸官方愛國教會的石鴻禎蒙席，被正式認可為天津的主教；年輕人出席了去年在里斯本舉行的世界青年節，以及中國教友普遍參與了教宗方濟各過去幾年的東方使徒之旅。

去年夏天，樞機主教祖皮（Matteo Zuppi）訪問北京，這是樞機主教首次不是前往中國處理教會事務，而是作為教宗人道主義事務特使受到外交部的接待。十多天前，楊永強在世界主教會議上以中文發表簡短演講，積極評價中梵於2018年簽署主教任命的臨時性協議，這是首次有中國大陸主教上台發言，得到天主教通訊社的報導。

原本北京憂慮若天主教在中國大陸的「地下教會」正式獲得承認，對於社會穩定可能帶來的衝擊；但試行了六年，意外獲得教宗對「宗教中國化」睜一隻眼閉一隻眼，北京透過強調天主教「中國化」的重要性，反而掌握了中國教會具有鮮明的中國特色。換言之，中國官方願意放寬中國天主教會與全球「普世教會」共融，無非是「不安全感」的減少，同時爭取多一個西方友人，特別是教宗稱美國總統選舉僅是兩害相權取其輕這番話。

面對北京的示好，梵蒂岡可趁勢發展雙邊關係，造福中國天主教會。此外，亞洲是少數天主教會受洗信徒和投身神職人員仍在成長的地區之一，對教會的戰略重要性不言而喻，可從方濟各的12天亞洲行看出端倪，遑論選擇與亞洲最強大的獨裁政權對話別具意義，把中國大陸納入天主教世界，是件歷史大事。後續觀察雙方關係提升的指標，自然是教宗是否會任命一位來自中國愛國教會的主教為樞機？不過，忠於北京政府的樞機可以參與教宗的選舉，必然是個隱憂。或北京拋出善意，以類似宗座代表的形式，一圓教宗期盼在中國擁有穩定存在的願望。87歲的教宗時間有限，肯定會營造良性互動，呵護四年後可收成的果，同時靜待中共 這端的反應；畢竟教宗一直以來的立場都以人道、和平、牧靈出發，不太在乎歐美強權的施壓。