龍鷹爭霸 陸正改寫美國規則

世界上的電腦一直以來只有兩種系統（蘋果和微軟）和兩種關鍵處理器晶片 （蘋果和英特爾）；手機一直以來也只有兩種系統（蘋果和安卓）和主要兩種關鍵處理器晶片（蘋果和高通），全是美國企業。因此有研究指出，蘋果平板的全球價值鏈分配，美國3億多人獨享約三成的全球價值鍊。資訊產品約有十幾個重要組件，如記憶體晶片，通常由美國的盟邦（台日韓歐等）來分工，這約6億多人分享不到兩成的全球價值鍊；另一成五歸通路，所以約有10億人瓜分全球近六成的財富。

中低階零組件大部分在中國等國生產，中國進口能源和原物料後再加工出口。所以，生產國和資源國共約70億人共同分享那約四成的全球財富，這個分配比例剛好跟各國GDP在全球的比重相當。

美國發韌資訊革命，有權給定這個分配比例的「規則」。日本曾經想在電腦系統和半導體晶片上挑戰美國的「規則」，結果被整得失落了30年。美蘇冷戰時，美國接納中國進入其所建產業鏈的最低階以整垮蘇聯，這幫助了中國迅速資訊化。因此美國覺得自己「重建了中國」，中國卻「不知感激」、不肯只待在產業鏈的最低階，卻也要做系統和晶片。中國卻認為是由於自己的關鍵倒戈，美國才能贏得冷戰，得享一強的超大紅利；所以一切只是「生意」，沒誰恩惠誰。

美國及其盟邦們非常害怕中國的產業升級。例如，在中國突破了商用伺服器和風力發電變流器等西方技術後，進口價立刻降一半；磁振造影檢查儀更誇張，進口價直降至一成，這是美國制裁華為 的真正原因：華為已自主開發系統和核心晶片，欲坐在餐桌上分肉。想想看，如果這個世界今後的手機、電腦和汽車，甚至飛機等產品都有兩個系統，一中一美，那麼原本3億人獨享的那塊最大的蛋糕，豈不得跟14億人分享，孰可忍？

對先進國家更糟的是，手機有近千個零組件，筆電有約2000個零組件，汽車約有數萬個零組件，飛機百萬個零組件，被制裁慣了的中國，要把這些高科技產品的全產業都留在中國。中國這樣通吃，要讓歐美如何維持依舊優渥的生活水準？於是，美國用「北約東擴」整合休戚與共的盟邦們，對中國發起全方位的新冷戰；中國則發起「一帶一路」以鄉村包圍城市。然而，中國用「打土豪，分田地」為號召，讓美國在這次新冷戰中「團結」第三世界時力不從心。

例如，尼日的經濟靠鈾礦出口，但其營收的九成二歸法國，剩下的8%需先存在法國銀行，並經過法國的審批才能動用，且只能購買法國商品。有一年，這些剩餘款還因匯率波動，倒欠法國千萬美元。於是，尼日找來俄羅斯 的瓦格納部隊趕走美法駐軍，代價是以後尼日鈾礦收入的五成歸俄羅斯。相比法國依尼法條約拿走九成二，俄羅斯的賣命保護費實屬公道，令尼日感恩戴德。

西方媒體常批評中國用債務陷阱強占非洲的資源是「新殖民主義」，但跟舊殖民者用槍砲把人家的資源當戰利品不同的是，中國是用國際價格進口這些資源。從前第三世界無力抵抗，現在這些資源國當然希望能借中國之力改變目前分配的規則，好讓他們不用永遠站在餐桌旁，像個割肉飼主的僕人，也能上餐桌坐著分享自己的果實。

（本文取自10月26日聯合報民意論壇，作者為台大農經系教授）