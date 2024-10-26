賀錦麗的困境及解決之道

美國總統大選將在11月5日舉行。

民主黨的賀錦麗 和共和黨的川普 ，現在殺得難解難分，民調不相上下。

賀錦麗是現任副總統，她背負總統拜登 的包袱。包含經濟的通膨，邊界非法移民的湧入，還有俄烏及以阿衝突的難解。她不能公開批評拜登的不是，因為她也屬於拜登的團隊，不能自打嘴巴，所以她盡量避免媒體的探訪。在最近的電視台「60 minutes」節目訪問中，她也都避重就輕，回答Bill Whitaker的問題。Bill事實上是賀的支持者。

然而，賀錦麗終於決定接受福斯電視台（Fox News) 的訪問。福斯電視台非常偏向共和黨，如果賀過了這一關，她應可大刀闊斧的向前進。

賀錦麗面對的對手川普，曾任四年總統（2016-2020）。川常語不驚人死不休，而且大多沒有事實根據，講話常帶威脅。這樣的對手非常可怕。

賀錦麗是有亞非裔背景的女性，是標準的弱勢族群的代表。這在男尊女卑的現實生活中，是不利的，所以一些非裔及西裔的男性選民，有些會偏向代表極端威權的白男川普。

面對上述困境，賀錦麗應該想法突圍。首先，她應該指出她的對手川普的缺點，包含霸道不講理、滿口大話、沒有根據、善搞分裂、年紀太大（78歲）、頭腦不淸楚、但拒絕做健康診斷、也不敢再度和賀辯論。

賀錦麗應該勇敢的擺脫拜登的政治包袱，提出她自己的施政理念及藍圖。她應該提出振興經濟的計畫，降低利息，加強基礎建設，增加就業機會。對大企業及巨富，適度徵稅。提出有效的全民健保計畫。改善人民生活，讓人民有感。有效阻止非法移民，改善治安。

對外必須解決俄烏及以阿衝突。賀必須勇敢的擺脫拜登的代理人戰爭計畫。停止資助烏克蘭及無條件的支持以色列。最有效的方法就是不再繼續供給他們武器。

我們需要一個真實、正直、勇敢、獨立，且能包容的人，做我們的總統。一個霸道、信口雌黃、年邁的老人，是不適合的。在11月5日，請做正確的選擇。則美國幸甚。廣大的人民幸甚。