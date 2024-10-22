馬斯克挺川普 錢與權瘋狂結合

馬斯克 與川普 ，兩位性格強烈且極具影響力的人物，在2024年美國總統選舉聯手，讓許多人感到驚訝與擔憂。馬斯克日前甚至在川普的造勢場合宣布，至11月5日投票日前，天天都將送出百萬美元給簽署擁槍請願書的登記選民，引發爭議。馬斯克是世界上最富有的人，川普曾是掌控全球最強大國家的總統，兩人聯合起來，無論從破壞性創新還是政治野心的角度來看，都可能對美國及全球局勢產生深遠影響。

馬斯克的創新精神無人可否認，他就像賈伯斯，勇於挑戰現狀，推動科技進步。他的電動車 公司特斯拉、太空公司SpaceX、人工智慧新創公司xAI等，都是顛覆傳統產業的代表。賈伯斯曾說過：「只有那些瘋狂到以為自己可以改變世界的人，才能改變這個世界。」馬斯克正是如此，他不僅相信自己能改變世界，還積極行動，準備把人類送上火星。然而，他的無畏精神也伴隨著高風險，與跟他同樣具備強烈個性的川普聯手，可能會如脫韁野馬般地加劇放大全球風險。

川普的政治生涯充滿爭議，以直言不諱和極具煽動性的言論著稱，過去曾經多次否認氣候變遷的存在，甚至聲稱氣候變遷是一場「騙局」。但在馬斯克表態支持川普後，過去一直對電動車抱持懷疑態度的川普卻在造勢場合上表示：「我支持電動車，我必須要支持，因為馬斯克強烈支持我，所以我別無選擇。」馬斯克深知與總統保持良好關係的好處，無論是對於特斯拉電動車、全自動駕駛技術、xAI的Grok-3大型語言模型，還是SpaceX的太空探索，都有潛在的重大利益。對馬斯克來說，他的目標可能不僅只是地面上的電動車市場，而是更宏大的人工智慧與太空領域。

當川普在賓州舉行集會時，馬斯克作為驚喜嘉賓出現，像個興奮的孩子般跳上舞台，高舉雙臂熱情表態支持川普，展現他對此次選舉的高度投入。媒體紛紛報導馬斯克為何支持川普，並推測他對選舉結果的影響力。馬斯克支持川普並非出於個人喜好，而是深思熟慮之後的商業布局。川普主張的減稅和放鬆管制政策，對於馬斯克旗下的企業，如xAI人工智慧與SpaceX太空探索等新興產業有利，而兩人對政府監管機構的共同厭惡，更加強了他們的聯盟。馬斯克曾因SpaceX的發射計畫及特斯拉的自駕車技術受到嚴格審查，而與政府監管機構發生衝突。因此，他相信如果川普再次當選，將有助於削弱監管壓力，讓他的企業更加自由地發展。

然而，這樣的聯手並非沒有風險，馬斯克支持川普被視為一場豪賭。馬斯克曾半開玩笑地說：「如果川普輸了，我就完蛋了！」暗示假如川普落敗，馬斯克可能會遭受來自賀錦麗政府的政治報復，將對馬斯克的企業集團造成巨大衝擊。

馬斯克與川普的結合是一場高風險但高回報的豪賭。兩人都擁有超越常人的野心與行動力，他們聯手可能帶來破壞性的創新，也可能帶給美國乃至全球不可預測的後果。在這場結合金錢與權力的美國總統大選中，未來的發展將由美國人民在11月5日投票決定。

（本文取自10月23日聯合報民意論壇，作者為中華經濟研究院輔佐研究員）