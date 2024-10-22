誤導性言辭 掩蓋美國的未來

在美國政治的分裂景觀中，共和黨 （右翼）與民主黨（左翼）的意識形態似乎比以往更加對立。雙方經常指責對方的政策危險，右翼攻擊左翼在跨性別權利和移民問題上的立場，而左翼則批評右翼在槍枝和社會問題上的寬鬆態度。

右翼最響亮的抱怨之一是關於移民，經常指責左翼不負責任地打開美國的邊界。共和黨經常將自己塑造成美國邊界的堅定捍衛者，宣揚嚴格的執法政策和限制移民的政策，川普 的前總統任期就以「建牆」為口號。然而，來自皮尤研究中心和美國公民及移民服務局的數據顯示，在川普任期內，來自中國、墨西哥和印度的移民實際上有所增加。

川普大肆宣傳的邊境牆未能完工且效果不佳，根據國土安全部的研究，川普政府期間非法移民 數量並未顯著下降。來自替技術行業提供大量勞動力國家（如中國和印度）的合法移民數量顯著增長。儘管言辭強硬，共和黨政府通常更優先考慮經濟利益，依賴外國勞動力，同時維持一個表面上看來嚴格的移民政策假象。

右翼的政策往往依賴於進一步扭曲現實的經濟幻象。2017年川普推動《減稅與就業法》，雖然這一稅收政策被宣傳為促進經濟並支持美國工人的手段，但它不成比例地惠及了最富有的公民和企業。億萬富翁支持的「超級政治行動委員會」已經主導了共和黨政治，推動有利於富人的政策，使得大多數美國人不得不面對工資停滯和不斷加劇的不平等。

經濟學家約瑟夫．史提格里茲警告說，美國日益擴大的財富差距對國家的經濟穩定構成了重大威脅。根據報導，在川普政府期間，最富有的1%的財富增加了6.5兆美元，而中低收入的美國人幾乎沒有任何財務收益。這些政策創造了日益擴大的貧富鴻溝，加劇了美國社會不平等。

當右翼激起對移民和身分政治的恐懼時，它轉移了選民對經濟困難真正根源，即有利於富人的政策的注意力。政治理論家杭士基長期以來主張，右翼民粹主義的設計是為了轉移注意力。所謂的文化戰爭－槍枝、移民和跨性別權利問題－讓選民分裂和分心，而在幕後，財富和權力的集中仍不斷加劇。

這種誘餌策略，允許右翼政客在不解決美國社會深層問題的情況下，集結他們的基層支持者。右翼選擇激化文化緊張局勢，而不是專注於對美國工人階級有利的改革，轉移了人們對不斷加劇的財富差距和企業利益影響的關注。

馬斯克和右翼媒體人物促進了一種更廣泛的文化衰退，優先考慮聳動的事件，而非實質性治理的文化衰退。曾經批評「川普主義」的范斯，如今已經與民粹主義言論保持一致，這表明了共和黨內部權力轉移的力量。馬斯克作為美國資本主義的象徵，經常受到讚譽，但他因勞動實踐和利用漏洞規避監管而受到愈來愈多的批評。右翼提倡的不受限制的資本主義，幾乎不關心工人利益。

根據布魯金斯學會的數據，在川普領導下，美國在新聞自由、腐敗和教育等問題上的全球排名下降。這些指標凸顯了右翼統治下，治理和全球領導力的衰退。此外，右翼不斷關注文化戰爭而非有意義的政策改革，讓國家面臨進一步分裂和經濟脆弱的風險。

左翼強調平等，右翼重視自由。美國正處於關鍵的十字路口。

（本文取自10月23日聯合報民意論壇，作者為博士生）