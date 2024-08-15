民主凌駕專業 台地方自治成怪獸

民主是普世價值，但民主的外衣常常蒙蔽了專業的是非。如果民主發展成了我行我素，那如同氾濫的自由，會侵蝕社會的倫常。

核不核、能不能，是台灣人民熟悉的「專業」與「民主」相互拉扯的議題；在民主的大帽子下，專業很難說上話。但除這類屬於廟堂高層次的大議題之外，台灣的社會其實存在著許多似是而非的所謂「民主作為」，像一頭怪獸，一般台灣民眾看不到，卻消耗著專業的能量。

根據台灣「地方制度法」衍生出來的「地方自治」行政權，就是一頭怪獸。「地方自治」本來是彰顯民主理念的良好機制，在台灣卻因為操作過度，一個小小的島國，弄得一國多制。假如在政治範疇內各爭山頭、各爭資源也就算了，但「地方自治」的手法，習慣性地擴及到專業的領域，相當莫名其妙。舉幾個例子：

「政府採購法」行之有年，但爭議事件有增無減。這不是因為台灣中央主管機關沒把法規修好，而是各地方政府在地方自治的權限下自己改變招標方式，假公共利益之名，肆意增加不合乎公平合理原則的規定。種種錯誤樣態，中央管不著，因為工程會沒有任何手段可約束地方的行為。

建築管理是關係民眾權益的大事，更是屬於專業領域的事，各地方不應有不一樣的標準。但台灣本島20個行政區，至少可以找到十幾種不同的建管程序與表單。往往一溪之隔，就是另外一套建築管理天地。中央主管機關國土署不是沒有頒布標準程序與版本，但各縣市就是很「努力」地想要表現自己的「特色」，導致台灣民眾與專業者總是要從頭學起、疲於奔命。問台灣國土署能不能管管？他們也只能苦笑說：「地方自治啊！」

最近發生了讓台灣國內外建築界錯愕的事，一場醞釀多年，經國內外27個團隊參與競圖的「某某縣中心圖書館 及美術館 新建工程」，竟因為改朝換代，新的縣太爺找個理由推翻了前朝花費不貲、競圖團隊嘔心瀝血孕育出來的設計案，重大建設竟然視如兒戲。存與廢之間，給錢的文化部管不著、工程會亦沒被知會，監察院「尊重地方行政」更不便置喙，只剩下專業者在一邊淌血！

地方建設藝文場館經過專業的評估，竟抵不過地方首長的一念之間；這不是孤立事件，沒多久就會發生一次。我們可以說「民主是台灣的驕傲」，卻可曾知道「專業卻是台灣的恥辱」？

民主不是萬能，民主需要社會良知的駕馭！「台灣地方自治」是一頭大象，如果駕馭得好，可馱以重任；但如果任其獸性逞威，則可能毀了民主。這個道理我們不是不懂，只是不敢正視，不敢在民主的頭上掛鈴鐺。

（本文取自8月16日聯合報民意論壇，作者為建築師）