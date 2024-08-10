成也金牌 敗也金牌 金牌何價

巴黎2024奧運比賽已過大半，以金牌為參賽最高目標的中國隊表現還算不錯。但金牌壓力空前加劇，運動員緊張兮兮，生怕在比賽中出現失誤，影響奪牌大局。中國男子體操隊在領先情況下，選手蘇煒德在單槓中兩次失手掉下來，拖低團體成績，其他隊友受到影響隨之陸續表現失準，被日本隊迎頭趕上，取代中國眼看拿到手團體操的金牌。蘇煒德情緒崩潰可以想像，痛失金牌，被小粉紅傾國圍剿，成為金牌輾壓下的犧牲品。

中國泳手潘展樂終於可以大叫一聲：「我們把他們拿下了」！在藥檢影響下，低調男女泳手終將霉氣一掃而空，潘一支獨秀在自由泳100公尺中破世界紀錄，又得金牌。在他帶領動下男子400公尺混合接力也壓下美國。女泳手張雨霏奮戰得到第3名，與冠亞軍差距甚微，她的銅牌亦有9成含金量。男女泳手轉眼間成為中國的英雄。他們立下奪牌功勞，令自己前途大有希望，獎金也豐厚，有明星臉的選手商業廣告更會接不完，財源自會滾滾來。

女網冠軍鄭欽文的金牌來自制度外，自己在海外接受訓練，自行聘請教練，嬴得奬金部分上繳給國內網球協會，先前李娜也是採取此模式，證明此金牌之路可行，為運動員另開新路徑。

中國運動事業屬舉國體制，是國家面子重要工程，像個倒置三角型，頂端全為金牌健將所占，人、財份額最充足。有人計算每個金牌是由幾億元推砌而成。三角形底部只有小小的一點，屬廣大人民群眾的體育活動範圍，未受重視。曾經報導過農村開展類似NBA籃球及足球 活動，可惜只是曇花一現，再沒有下文。

台灣選擇走另一道路，不熱衷奧運金牌的投資，政府將資金集中放在民衆醫療體系中，為國民健保 提供免費醫療服務，醫藥全包，保障人民健康。體育競賽活動的展開，多由商業機構去贊助。巴黎奧運 台灣不寂寞，羽毛球手李洋和王齊麟連續兩屆勇奪男子雙打金牌，女羽毛球手戴資頴長期在外征戰，縱橫羽壇，成績甚佳。拳擊女選手林郁婷在比賽中惹起風波，受到不少壓力。性別問題已有官方確定合乎規定，看樣子她只是肌肉發達，少了脂肪，多了陽剛氣，稍欠女性圓潤和嫵媚而已，有點像當年的紀政。她要頂住風浪繼續比賽，拿冠軍當然好，否則也證明自己的成功。

成也金牌，敗也金牌，金牌是個好東西，但也是劑麻醉藥。金牌拿不到手，就算你本來就是個十足的英雄，也會被視為失敗者。