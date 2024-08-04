拜登搞到退選 是誰讓他出醜

縱橫美國政壇52年，一共競選過12次（6次參議員成功；兩次總統預選不果；兩次副總統成功；一次總統成功；加上本次總統競選）的拜登 總統，終於宣布為了國家利益，鞠躬退選而全力支持他的副總統賀錦麗 扛起藍營大旗，務求擊退川普 及極右派的「2025年計畫」。

其實拜登這次競選連任似乎有些逼上梁山之勢。原來5年前川普的總統做得太不像話時，民主黨本來還找不出適當人選來競選取代。後來經南卡州資深非裔眾議員克萊本(James Clyburn) 在該州預選時替他振臂高呼，使他贏得該州後，拜登才開始在其他州繼續得勝。其實當時大家暗中已覺得他的年齡（當時是77歲）是一個問題，但是他有半個世紀的豐富經驗，看來只有他可以擊敗川普，而川普也有74歲了。

而且當時的算盤是，2020年打退川普後，根本沒有想到他還會捲土重來，2024年另找一位候選人對付即可，從來沒有想到還要拜登再度拚老命，來和一個更凶的川普競選，而且這次很多人認為對美國的前途利害關係更大，絕不能輸。這樣看起來，除了再勞拜登和賀錦麗繼續搭檔外，似乎別無他計可施。可是這4年拜登的確老了不少，除了有些遲鈍外，講話也使人覺得「中氣不足」。

這樣的弱點，平時有不少幕僚幫助可以掩飾過去，但是在媒體上公開辯論就無所遁形了。不過使人難以理解的是這次辯論前6天，拜登關在馬里蘭州山上大衛營總統別墅和幕僚準備，包括有人做川普替身的模擬辯論，結果不但白白花了這許多時間，而且可以說是「適得其反」。

難怪半世紀前突破水門案兩位「華盛頓郵報」名記者之一的伍華德（Bob Woodward, 現任該報副總編輯）比喻說這像是一顆政治氫彈、特大號的災難。他並大聲疾呼我們一定要搞清楚在大衛營裡發生了什麼事，搞到總統大大出醜，因為這太不可思議了。假如拜登真的有這些弱點，為什麼他主動要這兩場辯論？到底他在練習時，有沒有人指出他這些弱點，有沒有人建議如何補救。一個教練如果讓一個球隊或運動員如此出賽，非捲鋪蓋不可。

據辯論完結當晚透露的消息說，拜登是患了感冒。這解釋不能平息要他退選的呼聲後，他就說不應該在辯論前兩次遠赴歐洲（紀念諾曼第登陸80周年及G7高層會議），回來後還在西岸競選；但其實他回國後離正式辯論還有12天之久，有時差的話也應該恢復了。這也就提起了另一個問題，就是在旅途中及回來後包括在大衛營，他有沒有適當的醫療照顧。至於他的感冒，是否用藥過多，反而搞到他神智不清，也是必須澄清的。