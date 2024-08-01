台灣不拚儲能 綠能如何給力

行政院長卓榮泰日前接受日媒專訪時，被認為有鬆口2030年擬重啟核能的可能。看似台灣核電有望，但行政院發言人卻指出，卓揆在專訪中並未提到2030將重啟核電。個人認為，民進黨政府是鐵了心要以綠能 來取代核能，但綠能若不給力，火電就得齊開以解決電力缺口問題。

新能源的崛起帶來了發電的波動性，比如太陽能只能白天發電；有風力才能發電、無風就不成。面對這種波動性，只能把發電高峰時的多餘電力儲存起來，供發電低谷時使用，因此建置大型儲能設施就格外重要。光電場與風能發電場的電力無法及時消納，若無大型儲能設施及時到位運作儲能，就成為棄電，此刻火電失靈缺電勢必發生，因此當現有核機組一一停機後，火電機組一旦有狀況，再加上綠電無儲能電力補上，則台灣停電勢必無法避免。

儲能可以應用在發電側、電網側和用電側，有不同的價值和意義。儲能設施系統主要有四部分組成：電池組、電池管理系統、能量控制系統與儲能變流器，這四項技術就形成儲能產業鏈，其中儲能變流器作為儲能系統充放電開關，是儲能系統中的技術壁壘。這四項技術台灣企業都有著墨，但缺乏大型儲能設施作與運作經驗，如果政府不想讓綠能發展前功盡棄，應當及時補上目前綠色能源產業的空白：發展大型儲能產業。

現階段儲能市場有四個主要應用場景：發電側、電網側、用戶側及5G 基站資料中心，發電側（電廠）應用在儲存風電、光伏高峰多餘電量，到用電高峰時釋放，降低波動性滿足並網條件。電網側（輸電網絡）應用在提供如調頻等電力市場輔助服務與緩解電網阻塞、提高電網輸電能力。用戶側（家庭、工商業等）利用峰谷電價的差額進行套利，低電價儲能，高電價釋放，降低用電成本。5G基站與資料中心，應用在電力故障時保障供電可靠。

目前儲能系統的運營者包括發電企業、電網、儲能場站投資 方、工商業和家庭用戶等主體，其中發電企業、電網、儲能場站投資方對儲能系統的需求和建設規模趨近，可統稱為大型儲能；小型工商業和家庭用戶所用儲能通常被稱為小型儲能，台灣技術成熟，當前亟需解決為大型儲能系統，台電與大型民間電廠責無旁貸。唯目前地方已發生多起大型儲能系統設置與安裝抗爭，肇因在政府沒有妥善規畫引進安全技術，讓民眾不安。

及時設置儲能場可以提高可再生能源的消納比例，提升電力系統的靈活性、經濟性和安全性。因此，個人認為，看來民進黨政府在這幾年內並無重啟核電打算，只是，綠能若無法有效解決儲能問題，又搭配火電失靈，則缺電勢必發生。

（本文取自8月2日聯合報民意論壇，作者為大學退休教師）