民進黨派系雙核心 挑戰賴清德領導

民進黨 全代會甫結束，黨內派系政治及權力結構發生變化重組，台灣總統兼民進黨黨主席賴清德 呼籲全黨「團結、團結、再團結」，「合作、合作、再合作」。然而，在團結合作表象下，卻隱含著可能極為嚴重的派系權力競逐及路線衝突。此次親賴系與非賴系中常委席次對比為六比四，形成圍繞賴清德的新賴系及蔡英文 的英系雙核心的政治聯盟。

而且，每個政治聯盟還連結黨內其他派系，形成聯盟中有系、系中有派現象。作為黨內最高權力結構的中常會，本屬合議制而非一言堂，此次新賴系與英系及其各自聯盟，幾乎勢均力敵，能否如傳統派系共治運作順遂，或賴清德將隻手遮天，頗引關注。

首先，圍繞著賴清德及蔡英文的雙核心派系運作，看似維持民進黨傳統派系共治的權力結構，實則是兩大政治集團的抗衡。英系聯盟可謂在蔡英文卸任後，仍保有不可小覷的政治實力，甚至成為可制約賴激進路線的制衡力量。

其次，賴主政時期的民進黨權力結構，究竟是二元權力結構對抗，還是遵循傳統派系政治運作，皆考驗著賴領導智慧與協調能力。從二元權力結構來看，新賴系整合新潮流、正國會、湧言會、民主活水，政策傾向務實台獨及正常國家運動；英系除原英系外，又整合蘇系及原正國會陳亭妃，其兩岸論述似乎傾向維持現狀。未來兩大派系圍繞著權力及路線競逐，一旦形成二元權力結構，其鬥爭程度，恐高於多元派系間權力傾軋及彼此縱橫捭闔。

復次，中常委權力結構成員改選主要源自立委，強化黨中央決策與立院黨團一致性。十席票選中常委有七席來自立院黨團成員。這強化黨中央與立院黨團的合作關係，中常會議事決策平台機制能立即回應立院的政黨互動、政策制定及立法對話爭辯。作為雙少數執政黨，強化黨中央與立院黨團運作，更凸顯其戰鬥性、立即性及一致性，正可分進合擊正面應對藍白政黨聯盟。

再者，黨內權力結構改變牽動地方選舉布局，恐加速黨內派系權力競逐紛爭。 新一屆中常委有權決定地方選舉的提名規則，陳亭妃與新系林俊憲、湧言會王定宇皆進入中常會，十席中常委有三席來自台南市，這顯示賴清德主政下，民進黨中央權力結構台南化特色。同時也預示台南市長選戰提前開打，若無法建立公平初選機制，或是賴強勢主導提名候選人，勢必造成台南地方黨分裂。若如此，則有利國民黨選情。

最後，從既往民進黨的政治實踐顯示，總統擁有超然地位並掌握資源分配權，黨內派系間權力競逐及衝突，可以政治或經濟利益或職位進行交換，不至於讓黨內衝突擴大化，即使黨內總統初選亦然。但若賴強勢主導卻難以整合台南市長提名，可能會陷入團結的國民黨對抗分裂民進黨。

新賴系中常會超過半數席次，若權力獨斷恐引發更激烈衝突；若能調和各派系，即使展現強人政治，但各派系只要利益雨露均沾，亦能圍繞賴核心運作。故賴若有領導力及智慧協調，或能維持其政治強勢；然若排擠英系，恐造成對立。

賴清德既作為雙少數總統，若要強勢領導，對內要其他派系屈服、對外壓制藍白政黨，將使自身陷入外弛內張、腹背受敵的孤島狀態。

（本文取自07月26日聯合報民意論壇，作者為佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任）