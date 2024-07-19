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賴清德治國毀憲亂政 誰來制衡

孔令信（台北市）

民進黨發言人吳崢在憲法法庭昨裁定出爐前，接受媒體人黃暐瀚專訪時脫口說，憲法法庭審理「國會改革相關法案」19日會有結果，但隨即強調，稱僅是法學界朋友在講而已，引發外界質疑。結果，憲法法庭7月10日對暫時處分案進行準備程序，19日果真裁准暫時處分，國會改革法案相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。

吳崢事後澄清，這是以過去大法官解釋或憲法法庭判決案例經驗所做的推測，請勿做扭曲解讀。他愈描愈黑，坐實了憲法法庭和府院早就是互通一氣。

其實，在賴領軍聲請釋憲時，大家都已預見會有這樣的結果，因為15位大法官都是小英時代所提名的，在綠色背景籠罩之下，何來公正與維護憲法呢？更何況在賴的「新兩國論」下，如今「中華民國」根本已是「台灣國」同義詞，五權憲法已經淪為民進黨的「護身符」，與許多人的升官發財之路！諷刺的是，賴早先在陸官百年校慶中大罵那些假黃埔，卻忘了陸官門口的對聯「貪生怕死莫入此門，升官發財請走他路」啊！

有學者撰文認為，中華民國的民主憲政可以被立法院所毀，因此人民必須站出來保護中華民國的民主政體。很抱歉，當民進黨號召青鳥到立院抗議時，賴總統已經破壞了憲政體制，他以一人的意志，不願意到立院做國情報告，而聲請釋憲的理由就是「審議程序引發社會高度疑慮」，他忘了過去這段期間所有抗爭，都是他要求立法院民進黨籍立委「反守為攻」開始。如今，大法官決議已暫停國會改革法案大多數條文，意味著大法官也屈從了他的意志。

賴上台兩個月，無心治理國家，反倒是處處搞鬥爭，他的治國就是讓全國都亂起來，表面上一直高喊要維護國家「主權」，卻是在執行「新兩國論」，根本就是在毀掉中華民國。他只做民進黨的總統，而不是全民的總統，誰能制衡他呢？所以，台灣擔心的是中華民國五權憲法已經淪為民進黨一家之言，根本沒有分權制衡，只有賴清德一個人的意志來治國，這才是毀憲亂政啊！

（本文取自07月20日聯合報民意論壇，作者為大學教師）

民進黨 中華民國 大法官

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