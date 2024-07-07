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拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

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總統候選人 應通過體能認知測驗

薛永康 （加州）

拜登總統在最近的辯論表現糟糕，民主黨的政客及選民質疑他的能力，無法確認他能否再做4年。

拜登在辯論的前半段，發言口齒不清，但能否就以此判斷他的能力？筆者認為90分鐘的辯論在言語上的溝通，並不能表示一個人的能力，必須由醫療及心理專家給他一個客觀測驗，才能確定他能否身擔重任。同樣地，川普雖然口若懸河，但也並不表示他有能力重返白宮，也必須要通過同樣的測驗。

測驗需要包括身體檢查及頭腦的認知兩部分；體檢是從頭到尾，驗血、驗尿、照X光，以及體重是否過重，有何宿疾等的總檢查。至於頭腦的認知，必須由心理專家準備試題，如記憶力、思考方向、分析能力、危機處理、如何用人、解決問題以及其可行性等，用筆試或是口試，同樣的考官、同樣的試題。

總統的工作繁重，時間長、問題多、身體要撐得住，頭腦要清醒，當然這跟經驗也很大關係。

在健康方面，如果有不易根治而且會惡化的宿疾，必須考慮。體重過重也是問題。醫生也可以判斷器官老化的程度在每一項上都可以評分。

當然，認知方面非常重要，言語溝通只是一部分，心理專家可以編造一個需要解決的方案，用來測試候選人如上述的各種認知能力，然後打分數。

只靠一個辯論不能決定一個候選人的治國能力，選民可以用候選人的體能及心智的測驗結果，做一個客觀的參考，不要以訛傳訛、道聽塗說、胡亂猜測，而需要用科學的測試方法來確定候選人值不值得選民的那一票。

拜登 白宮 民主黨

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