保護主義抗中 對環保不宜

「2023全球石化燃料消耗及碳排創新高」以及「麥加朝覲酷暑逾1300人熱死」為世界日報6月24日的兩大標題。在此可探討這兩件事情是否有關聯，有何因果關係。

據世報，2023全球石油消耗量首度超過1億桶，碳排量超過400億噸。全球目前面臨高達華氏3位數字的熱浪 ，不只是麥加朝聖者遭殃，美國許多地區民眾也對難以忍受的炙熱叫苦連天。

依據氣象及環保專家，使用石化產品的排碳汙染了空氣，造成氣候變遷 ，導致熱浪、乾旱、洪水、豪雨及野火等現象，有科學根據為不爭的事實。全球氣溫升高導致冰山融化、海平面升高，在30至40年內全球許多臨海城市將會有被淹沒的危險。川普住在佛羅里達州的棕櫚灘市，每年都遭受海水倒灌，市府需要用巨型抽水機抽水為一例。加州的乾旱使星星之火可以燎原，一次野火燒掉幾千英畝或是毀掉一個城鎮已非新聞。當然，目前全球遭到的熱浪，也是拜空氣汙染造成氣候變遷之賜。

簡言之，石化燃料消耗與氣候有直接的因果關係，前者使用愈多對後者受害愈大。美國仍為全球最大的排碳量國家之一，政府對減少排碳有何對策？

無疑地，政府深知使用太陽能取代石化能源、發展電動車 取代汽油車為減少排碳要務，但是有否付諸實行令人置疑。前總統川普盡力保護西維吉尼亞州的煤礦業，拜登則是用極高關稅抵制廉價的中國製太陽能板及電動車入口，這些保護主義顯然是與減少碳排放背道而馳。

汽油車的排碳為氣候汙染的元凶，而美歐製的電動車價錢昂貴加上充電站不足，使消費者對購買電動車裹足不前。如果讓廉價的中國製電動車進口，是否可以增加「零排碳」車輛，減少空氣汙染？當然，美國汽車製造業會受影響，但是這也是讓業者覺醒的機會，否則對電動車製造不進則退，在全球汽車電動化下更會脫節趕不上。筆者認為「長痛不如短痛」美國汽車業者應該咬緊牙根盡速發展電動車，甚至製造自動化，同時政府徵收合理關稅開放廉價中國電動車進口。太陽能板也是另一問題，阻擋低價的中國製太陽能板進口，受害者不是別人而是自己。

使用石化而非太陽能除了造成自然災害之外，依照醫療專家，美國有三分之一民眾的健康遭到氣候變遷的影響，高昂醫藥費支出以及失去的生產力，為美國必須面對的嚴重問題。

美國的大選在即，前總統保護石化業、現任總統抗中的保護主義對減碳環保皆不宜。期望兩位候選人能夠轉向以環保為施政目標，減少災害及疾病才能真正實現「使美國再度強大」或是「保持美國領先地位」的意願。