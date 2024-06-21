台國會覆議否決後 政治更偏鋒 恐「藍更藍 綠更綠」

台灣國會改革法覆議案昨天被立法院藍白聯手否決，執政黨有意推動釋憲、罷免 、各地宣講等各項反制措施，惟此將引發社會動盪，執政當局不得不慎。

在法案覆議表決前，民進黨 就放話表示，若覆議不過，他們除啟動釋憲外，也將提出暫時處分，以凍結國會改革法案的法律效力。以目前多數大法官偏綠的政治傾向，極有可能做出有利綠營的裁判，惟在野陣營必將以杯葛司法院的預算及大法官人事案予以反制，如此將使得台灣政治更對立、社會更分裂。

此外，民進黨也放話將針對若干藍營立委發起罷免活動，企圖奪回國會第一大黨的寶座。然此舉必將觸發藍營的反制機制，將全力推動反罷免，或針對綠營立委的罷免活動，屆時台灣恐將進入「大罷免」的動盪期，如此不僅不利社會的和諧，也將使政治走向偏鋒。

提及政治的罷免活動，讓筆者想到過去多國曾發生的恐怖暗殺行動，兩者都將為社會帶來動盪，並將政治推向激進。以日本 為例，該國在一八五三年發生「黑船事件」後，國內分裂為「倒幕（支持勤皇攘夷）」及「擁幕（支持公武合併）」兩派，雙方對立嚴重，當幕府大老井伊直弼發動「安政大獄」，對倒幕志士進行大逮捕行動後，倒幕派隨即發動「櫻田門外之變」，將井伊刺死。

幕府於是成立暴力集團「新選組」予以反制，之後報復性的暗殺恐怖行動持續增加，加劇社會的動盪，也加速了幕府的裂解。明治維新後，許多失去權力與地位的武士，仍不斷透過暗殺行動，企圖操縱日本政治，連明治維新三傑之一的大久保利通也難逃毒手。後來，軍方也利用過暴力手段，加上當時人心對局勢的不滿，使軍方成功奪取政治的主導權。在軍國主義抬頭情況下，日本當時就被帶領走向戰爭之路。

如果台灣真的進入「大罷免」時代，政治人物為求自保，可能會放棄中間路線，朝基本教義派靠攏，以保住死忠的基本盤，如此將演變成「藍更藍、綠更綠」的情況，恐將更加撕裂台灣，不利社會的包容、和諧與團結。此外，撒錢法案及政治作秀一定會更多，對國家的穩定發展必將造成嚴重的傷害。

依據台灣民意基金會最新政黨支持度民調顯示，目前民進黨支持度一枝獨秀，超越藍白總和。

因此現階段發動罷免對綠營相當有利，可以預料後續他們應該會動手，惟在罷免活動的激盪下，民進黨原本高唱的「抗中保台」基調，必將更加激越、響亮，甚至變調成為「抗中挑釁」。

未來台灣是否因政治鬥爭而逐步走向戰爭一途，關鍵在於執政黨的一念之間，眼下多數民眾只能禱告天佑台灣了。

（本文取自06月22日聯合報民意論壇，作者為文史工作者）