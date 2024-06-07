以窒礙難行為由提覆議有理？制衡超級總統 台灣國會須改革

台灣行政院於六日不出社會各界所料，正式針對國會改革相關修法提出覆議，並列出七大理由認為「全部條文」窒礙難行，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。在野的國民黨 和民眾黨也不是省油的燈，估計應該不會理會民進黨 立院總召柯建銘的策反。為何國會改革對台灣今後的民主政治發展非常重要？

人發病，不能只看徵兆，要追源頭，特別是經常性的衝突極可能早已存在結構性問題。源頭應被理性地追蹤出來；否則，進攻的箭頭只會是情緒性地亂射。

當前台灣民主政治的病因的源頭在於總統被修憲成「超級無敵大總統」。五院的重要人事任命，監察的正副院長和委員；考試院的正副院長和委員；司法院正副院長和大法官，哪個不在總統手上？行政院內閣，表面上是「半總統制」或「雙首長制」，但哪個不是總統說了算！總統的權力那麼大，卻連向國會做國情報告都不必，真是一選上就任他玩四年，這難道是我們要的民主政治？

「雖然權力是一頭固執的熊，可是金子可以拉著它的鼻子走。」英國劇作家莎士比亞清楚點出人性不受監督的缺陷。台灣總統的權力過大，不受制約，而且權責不清，行政院成了代罪羔羊，立法院淪為沒有牙齒的老虎，做的都是狗吠火車的質詢。監察院、司法院和考試院呢？很難不成為超級總統豢養的狗，聽他使喚，專咬對手。

台灣從一九九六年總統民選以來，陳水扁執政八年是「朝小野大」之外，都是總統、立委同時過半，誰當在野黨就批評憲政是「超級總統制」。馬英九 執政八年，民進黨如此；蔡英文執政八年，國民黨也是如此，難怪民眾黨主席柯文哲批評它為「獨裁總統制」。大家原本期待這種局面從今年立院「三黨不過半」後將徹底翻盤，目前看來前面的改革之路充滿荊棘，並不樂觀。

審視此次藍白聯手推動的「國會改革」法案，大家恐怕不能只是情緒地扣上擴權、違憲的大帽子，而應正視它何以不惜衝撞的主因。在野陣營想把總統國情報告常態化，變成是「國會的權利，總統的義務」，不是無的放矢，固然規定總統國情報告之後，必須「回答問題」，還要「即時回答」，容有细節上的爭議。

立法院此次修法為自己加上「調查權」和「聽證權」，甚且立法院展開調查時，公民企業社團等一律要交出被要求的文件，在必須出席聽證會上「誠實作證」，不然將被處以罰款。毫無節制的國會調查權和聽證權當然不可，但對政府重要人事之任命進行聽證卻是民主國家通例，並不過分。

國民黨團立委揮舞「國會改革，還權於民」的旗幟；民進黨團立委則高喊「沒有討論，不是民主」的口號。人民面對此景，不必隨著政黨的旗幟、口號起舞，而應警惕超級大總統的憲政條款是該徹底修正了。

（本文取自06月08日聯合報民意論壇，作者為國家公益發展協進會理事長）