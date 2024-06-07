美國商會憂慮 台灣光電能補足AI電力缺口？

面對ＡＩ發展所帶來的用電需求年增三％的挑戰，台灣經濟部部長提出「電不夠就用光電補」的解決方案。然而，這種說法是否經得起考驗？根據經濟部能源署的能源統計月報，呈現出幾個值得關注的事實：

首先，全球強調的是低碳電力，不僅是再生能源，絕大多數工業國也開始將低碳核能復興作為因應淨零的重要行動。然而，我國的核能發電量在「非核家園」意識形態作祟下明顯下降。與核一、核二、核三全運轉時相比，減少了二五五億度低碳穩定電力，這些電力正是ＡＩ運算與電子產業最需要的。本世紀以來，我國核能發電最高占比達十八點一％，約為當前總體再生能源發電量占比的兩倍，如今已大幅縮減，再生能源發展迄今並沒有取代這些發電量。

其次，部長強調的光電，發電量的增幅並不如預期。與能源轉型前的光電年發電量相比僅增加了一一八億度，也僅增加四點三二％，如何應對不斷增長的電力需求？此外，燃煤和燃氣發電量都顯著增加。這與民進黨 政府所承諾的減碳 目標背道而馳。

面對這些問題，民進黨的賴政府接續的能源轉型目的是否奏效？似乎不樂觀。當電力短缺時，政權宣稱會以光電補足，然而大部分的光電都已賣給了電子等產業。以台積電為例，其用電需求八％遠超光電所能提供的四點三二％的增幅。

更令人擔憂的是，光電不當發展持續對兼具生態服務與碳匯功能的生態環境和傳統農、林、漁、牧領域產生負面影響。光電不僅未能解決電力問題，反而製造了更多環境生態衝突與社會衝突。

值得一提的是，太陽光電是否存在重複計算問題？

依據法律規定，台電購電、發電和售電所有相關數據都需經會計簽證，並經由經濟部能源署核實後統整成政府公開資料，每月定期發表。難道政府認為，能源議題專家或工商業巨頭不會察覺到再生能源發電量的有限性，根本無法重複支援多種額外增加電力需求？

例如，美國台灣商會昨天即已表達對台灣綠能 進度落後的擔憂，全國工業總會等機構也多次提醒或質疑民進黨政權再生能源發展的成效未達預期，反映社會各界對於能源政策及再生能源推動進度的嚴重憂慮。

更令人費解的是，國際上一四○國認同潔淨與低碳的核能，紛紛提出復興策略，包括延役、重啟、興建。見賢思齊與時俱進，環境部長本該向立法院提出修法，將環境基本法中不合時宜的「非核家園」移除，方能積極履行推動淨零戰略，部長卻拿非核家園當淨零碳排做不到的藉口，無視蔡賴政權能源轉型對生態環境的破壞，帶頭漂綠。

再生能源的發展需要真實、透明的數據支持，而非虛假的繁榮景象。政府應加強數據的透明度和準確性，確保能源政策的實施，能夠真正推動台灣走向永續發展的未來。

（本文取自06月07日聯合報民意論壇，作者為永續教育公益講師）