美國承諾、擁高科技 台灣安了？

十九世紀軍事學家克勞塞維茲說的「戰場上的霧」，意指戰場永遠宛如迷霧瀰漫，指揮官無法完全看清戰場局勢。放到現在來看，講的就是我們的國安高層，已經戴上了「台灣科技可以左右世界」的眼鏡，樂觀地看不清楚兩岸局勢了。

近日，拜登第五度表態美國不排除動用武力保護台灣。對於是否派兵上台灣、是否從美軍在印太盟國的基地發動打擊？拜登耐人尋味地回答，不排除動用美國的軍事力量，但又說：「這和派陸海空部隊，有明顯區別。」別忘了，美國對烏克蘭 出錢出武器、彈藥，也算是動用軍事力量，但就是不出兵參戰，而且還限制不准使用美軍提供的武器彈藥去攻擊俄羅斯 國土。

美國很清楚自己的角色與利益在「協助防衛烏克蘭」與「防止自己直接與俄羅斯發生衝突」，有一道「明顯區別」的紅線，美國絕對不會讓自己跨越並捲入衝突。所以美國不排除動用武力保護台灣的紅線，應該比對烏克蘭的更謹慎。原因在於，烏克蘭與俄羅斯都是聯合國的會員國，兩個會員國交戰，美國都不敢跨越紅線出兵制止。在全世界的「一中政策」幾乎都承認台灣是中國的一部分，若兩岸啟戰端，那道「明顯區別」的紅線，絕不會與烏俄戰爭的相同。

讓迷霧更瀰漫的是，近幾年台積電 及其供應鏈在全球半導體產業的重要性暴增，成為經濟與地緣政治熱門話題，美國前總統川普接受媒體訪問時表示，「如果中國占領台灣，會令全世界停擺」。《紐約時報》也專文指出，台積電堪稱世界上最重要的公司，它是歷史上唯一在停產後會導致全球經濟蕭條的企業。如果數百億美元無法將晶片移到美國生產，那就應該努力地遏制台海戰爭。《彭博社》科技版也報導「因為如果沒有這個島上製造的晶片，就不會有價值數兆美元的輝達或是蘋果。台積電不僅是美國最重要的公司，也是美國股市重要的組成成分。」所以顧部長可以據以倡言「複雜化對岸算計，讓中國可能的軍事冒進作為時間表不斷往後遞延」。

再加上台北國際電腦展開幕時，科技大咖紛紛大談以「ＡＩ力即國力」，也樂觀地斷言「兩岸若發生衝突，受影響也不是只有台積電或半導體產業，而是所有產業都會受影響。」這是台灣高科技產業提供的一種兩岸及亞太地緣政治戰略的優勢嗎？是國安高層可以仰賴依靠的嗎？

國防部長已輕鬆地宣布，過去兩年各部隊正副主官因應共軍擾台，必須隨時維持一人留守，規定即日起取消，恢復常態，讓幹部兼顧家庭，有利人才長留。言下之意，若擾台的中共機艦，確實進行實彈科目，並出現大規模增加準備的異狀，並已「由訓轉戰」，國軍再下令不在營區的主官管回營備戰嗎？人才長留不是因為愛國，而是讓他回去顧家。

當年，美國人認為「在烏克蘭人心中，在全世界看來，俄羅斯的所作所為沒有什麼強大之處。」幾天後，普亭下令入侵克里米亞，隨後，烏克蘭東部爆發了一場漫長的消耗戰，直到現在。

美國人的口頭承諾，高科技的發展，就可以讓我們不用枕戈待旦了嗎？

（本文取自06月07日聯合報民意論壇，作者為大學兼任副教授）